Cách bảo quản các món ăn ngày Tết đảm bảo an toàn thực phẩm

Với thời tiết nồm ẩm của miền Bắc trong những ngày Tết, bánh chưng rất dễ bị mốc, sản sinh độc tố aflatoxin. Nếu ăn phải bánh chưng bị mốc dễ gây ngộ độc thực phẩm, thậm chí độc tố aflatoxin trong các thực phẩm mốc gây độc cho gan và làm tăng nguy cơ ung thư.

Ở môi trường tự nhiên, bánh chưng thường để được khoảng 3-5 ngày với điều kiện nơi cất trữ khô ráo, thoáng gió. Khi bảo quản bánh trong ngăn mát tủ lạnh thì được 15-20 ngày. Do vậy, để đảm bảo an toàn, bạn nên cất bánh chưng trong ngăn mát tủ lạnh với nhiệt độ khoảng 5-10 độ C. Khi lấy bánh ra ăn cần luộc hoặc hấp lại cho bánh mềm.



Cách tốt nhất để bảo quản bánh chưng là bảo quản bánh trong ngăn mát tủ lạnh.

Theo TS. BS Trương Hồng Sơn, Viện trưởng Viện Y học ứng dụng Việt Nam, cách tốt nhất để bảo quản bánh chưng là bảo quản bánh trong ngăn mát tủ lạnh. Tuy nhiên, hiện nay phương pháp hút chân không để bảo quản bánh chưng cũng khá phổ biến. Bánh chưng được bảo quản bằng hút chân không có thể để được 5-10 ngày trong điều kiện bình thường. Phương pháp này không chỉ giúp cất trữ bánh hợp vệ sinh mà còn hạn chế côn trùng, bụi bẩn.

Cũng theo BS. Trương Hồng Sơn, nếu lượng bánh chưng quá nhiều, không kịp tiêu thụ, có thể bảo quản trong ngăn đá tủ lạnh. Khi muốn ăn nên rã đông từ từ trong ngăn mát tủ lạnh và sau đó luộc, hấp lại để bánh đỡ sượng.

Nên hạn chế ăn bánh chưng rán vì sẽ làm tăng thêm lượng chất béo nạp vào hàng ngày, không có lợi cho sức khỏe. Khi bánh chưng đã bị mốc trắng, có mùi lạ thì tốt nhất là không nên ăn. Nhiều người còn cắt bỏ góc bánh chưng hỏng và ăn phần còn lại. Điều này cũng tuyệt đối nên tránh vì tất cả các thực phẩm đã mốc đều sinh ra độc tố aflatoxin gây độc với cơ thể.

2. Bảo quản thịt đông

Thịt đông là món ăn được yêu thích vào mùa đông ở miền Bắc vì hương vị thơm ngon và có thể để được lâu. Đặc biệt trong dịp Tết, vì tính chất tiện lợi của món thịt đông và rất phù hợp với mâm cỗ Tết cổ truyền nên món ăn này hầu như nhà nào cũng có.

Thịt đông thường được chuẩn bị trước ngày 30 Tết và bảo quản trong tủ lạnh. Để bảo quản thịt đông sau 3-4 ngày vẫn thơm ngon như mới nấu, sau khi để nguội, nên chia thịt vào các hộp nhỏ vừa đủ ăn từng bữa theo sở thích của gia đình, đậy kín nắp hộp cất vào ngăn mát tủ lạnh. Mỗi bữa ăn chỉ lấy đủ 1 hộp và ăn hết trong bữa, khi ăn dùng dụng cụ riêng để múc thịt tránh tình trạng thịt đông bị vữa, không ngon. Trữ thịt đông như vậy vừa giữ được hương vị đặc trưng vừa giúp món ăn bảo quản lâu hơn.

3. Các loại giò chả