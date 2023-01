Cách bảo quản bánh chưng, bánh tét sau Tết

Bảo quản bánh chưng sau Tết

Bảo quản bánh trong tủ lạnh: Nhiều gia đình không có thói quen bảo quản bánh trong tủ lạnh vì sợ bánh nhanh cứng, bị sượng (hay còn gọi là lại gạo). Tuy nhiên do thời tiết ở nước ta nóng ẩm, dịp Tết thường có nắng nên bánh rất nhanh thiu, mốc. Tất cả thực phẩm đã mốc đều sinh ra độc tố aflatoxin. Loại độc chất này có thể gây ảnh hưởng bất lợi cho con người qua một thời gian dài tích tụ aflatoxin từ thực phẩm. Do đó, bánh chưng nên bảo quản trong ngăn mát ở nhiệt độ 5-10 độ C.