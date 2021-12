Cách ẩn danh sách bạn bè trên Facebook khỏi người lạ

Tùy vào nhu cầu, bạn hãy chọn cho mình tùy chọn phù hợp. Nếu bạn muốn ẩn danh sách bạn bè khỏi tất cả mọi người, hãy chọn tùy chọn Only Me (Chỉ mình tôi). Tùy chọn này đảm bảo chỉ có bạn có thể xem danh sách bạn bè của mình.

Ở dưới cùng của phần Who Can See Your Friends List (Ai có thể xem danh sách bạn bè của bạn?), hãy bấm lên trình đơn xổ xuống và chọn ai có thể xem danh sách bạn bè Facebook của bạn.

Cuộn xuống dưới trên trình đơn hiện ra và chọn Settings & Privacy (Cài đặt & quyền riêng tư).

Từ trình đơn Privacy & Settings (Cài đặt & quyền riêng tư), hãy chọn Settings (Cài đặt).

Thao tác trên sẽ mở trang Settings & Privacy (Cài đặt & quyền riêng tư). Tại đây, hãy cuộn xuống dưới đến phần Audience and Visibility (Đối tượng và chế độ hiển thị), sau đó chọn How People Find and Contact You (Cách mọi người tìm và liên hệ với bạn).

Chọn Who Can See Your Friends List (Ai có thể xem danh sách bạ bè của bạn?).

Trang Friends List (Danh sách bạn bè) sẽ hiện ra cho phép bạn chọn ai có thể xem danh sách bạn bè Facebook của mình. Để ẩn danh sách khỏi tất cả mọi người, hãy chọn tùy chọn Only Me (Chỉ mình tôi).

Facebook sẽ tự động lưu và đồng bộ cài đặt sang tất cả các thiết bị khác.