Cách ăn bánh mì giúp hạ đường huyết, giảm cân

Các nhà nghiên cứu phát hiện ra rằng, khi rã đông và ăn bánh mì này chỉ số đường huyết thấp hơn 31% so với bánh mì tươi. Nếu nướng, chỉ số đường huyết thậm chí còn giảm xuống còn 39%, do tinh bột kháng sinh được sản sinh trong bánh mì sau khi đông lạnh.Báo cáo chỉ ra rằng không chỉ bánh mì mà cả gạo trắng, khoai lang và khoai tây đông lạnh đều chứa tinh bột kháng tính. Tinh bột kháng tính khó hấp thụ ở đường tiêu hóa, khiến con người cảm thấy no hơn, có thể cải thiện độ nhạy insulin và có ích cho cơ thể ổn định, hạ đường huyết, kiểm soát lượng đường trong máu, giảm cân, giảm hấp thu caloa.