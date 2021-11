Các yếu tố rủi ro làm tăng nguy cơ ung thư

Your browser does not support the audio element.

Các yếu tố làm tăng nguy cơ ung thư bao gồm:

Tuổi

Theo Mayo Clinic, ung thư có thể mất nhiều thập kỷ để phát triển. Đó là lý do tại sao hầu hết những người được chẩn đoán mắc bệnh ung thư đều từ 65 tuổi trở lên. Mặc dù nó phổ biến hơn ở người lớn tuổi, nhưng ung thư không chỉ là bệnh của người lớn - ung thư có thể được chẩn đoán ở mọi lứa tuổi.

Thói quen của bạn

Một số lựa chọn lối sống được cho là có thể làm tăng nguy cơ ung thư. Hút thuốc, uống nhiều hơn một ly rượu mỗi ngày đối với phụ nữ và tối đa hai ly mỗi ngày đối với nam giới, tiếp xúc quá nhiều với ánh nắng mặt trời hoặc thường xuyên bị bỏng nắng phồng rộp, béo phì và quan hệ tình dục không an toàn có thể góp phần gây ung thư.

Bạn có thể thay đổi những thói quen này để giảm nguy cơ ung thư - mặc dù một số thói quen dễ thay đổi hơn những thói quen khác.