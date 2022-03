Các vụ tấn công tiền mã hóa lớn nhất lịch sử

Ngày 29/3, Ronin Network, sidechain của tựa game Axie Infinity, thông báo bị tấn công mạng và tổn thất hơn 625 triệu USDC và Ether (ETH). Đây có thể là vụ hack tiền mã hóa lớn nhất lịch sử.

Mới đây, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã ký sắc lệnh hành pháp về tiền mã hóa, trong đó yêu cầu các cơ quan chức năng phối hợp hành động nhằm giảm thiểu các hành vi tài chính phi pháp và nguy cơ an ninh quốc gia do tiền mã hóa gây ra. Thị trường tài sản kỹ thuật số chạm mốc 3.000 tỷ USD trong tháng 11/2021, tăng 21.000% so với năm 2016 song con đường này không hề bằng phẳng mà được ví như “tàu lượn siêu tốc”. Thị trường hứng chịu nhiều vụ tấn công mạng, dẫn đến tổn thất không hề nhỏ và gây lo ngại cho các nhà quản lý lẫn nhà đầu tư toàn cầu.

Theo thống kê của hãng phân tích Crystal Blockchain, tính riêng năm 2021, hacker đã cuỗm hơn 4,25 tỷ USD từ thị trường crypto, tăng gần gấp ba lần năm 2020. Cách thức nhanh nhất để đánh cắp tiền mã hóa đó là tấn công các giao thức tài chính phi tập trung (DeFi), với số tiền bị mất lên tới 1,4 tỷ USD. Đó là do tính chất mới mẻ của công nghệ dẫn đến nhiều lỗ hổng.

Theo Chris Caruana, Phó Chủ tịch nền tảng giải pháp tội phạm tài chính Feedzai, các công ty tài chính truyền thống hiểu rằng cần phải có nhiều lớp bảo vệ để mọi người có thể tin tưởng đặt tiền vào tay họ. Trong khi đó, các sàn tiền ảo nói riêng và hệ sinh thái nói chung chưa trải qua nhiều “nỗi đau” như vậy.

Cùng nhìn lại những vụ hack tiền mã hóa lớn nhất lịch sử trước sự cố Ronin Network và Axie Infinity.