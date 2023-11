Các ứng dụng của OpenAI tiếp tục gặp sự cố, bị sập trên diện rộng

Ngày 8/11, người dùng ChatGPT gặp sự cố nhận được các thông báo lỗi như "Something seems to have gone wrong" và " There was an error generating a respons" khi cố gắng tương tác. Ngoài ra, giao diện của ChatGPT còn xuất hiện cảnh báo về “nhu cầu cao bất thường”, đề nghị người dùng chờ đợi trong khi OpenAI mở rộng quy mô hệ thống của mình.

Ngày 7/11, sự cố kỹ thuật cũng đã ảnh hưởng đến API và ChatGPT, gây ra tình trạng hoạt động gián đoạn liên tục trong vài giờ. Vào ngày 6/11, người dùng dịch vụ tạo hình ảnh Dall-E của OpenAI cũng gặp phải tình trạng tỷ lệ lỗi gia tăng.