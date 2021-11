Các triệu chứng ung thư phổi giai đoạn 3

Your browser does not support the audio element.

Ung thư phổi giai đoạn đầu có thể không có triệu chứng rõ ràng. Có thể có các triệu chứng đáng chú ý, chẳng hạn như một cơn ho mới, dai dẳng, kéo dài hoặc sự thay đổi trong cách ho của người hút thuốc (sâu hơn, thường xuyên hơn, tiết ra nhiều chất nhầy hoặc máu hơn). Những triệu chứng này có thể cho thấy ung thư đã chuyển sang giai đoạn 3.

Các triệu chứng khác có thể bao gồm:

- Khó thở hoặc thở gấp.