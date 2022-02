Các triệu chứng thường gặp của ung thư phổi ở nữ giới

Vì nhiều bệnh ung thư phổi ở phụ nữ đã di căn đến xương tại thời điểm chẩn đoán (và ung thư biểu mô tuyến phổi có xu hướng di căn vào xương sớm), đau ở cột sống hoặc tứ chi có thể là triệu chứng đầu tiên của bệnh. Di căn xương có thể rất đau đớn, nhưng ban đầu chúng không chính xác có thể là do viêm khớp hoặc bệnh đĩa đệm.

Đôi khi di căn làm yếu xương để xảy ra gãy xương. Ung thư phổi di căn đến tuyến thượng thận cũng có thể gây đau lưng.

Đau vai có thể do di căn nhưng cũng có thể xảy ra do kích thích dây thần kinh bởi một khối u trong ngực hoặc do khối u phát triển gần đỉnh phổi (u pancoast).

Các triệu chứng gợi ý ung thư hơn là một vấn đề về xương hoặc khớp bao gồm:

- Cơn đau xuất hiện vào ban đêm.

- Đau dai dẳng hoặc trầm trọng hơn khi nghỉ ngơi.

- Đau xuất hiện mà không có bất kỳ cử động nào hoặc càng tồi tệ hơn nếu bạn nghỉ ngơi lâu hơn.

- Đau nặng hơn khi hít thở sâu.

- Đau ngực.