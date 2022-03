Các triệu chứng phổ biến nhất của Omicron hiện nay

- Ho dai dẳng (46%)

- Khàn giọng (42%)

- Ớn lạnh hoặc rùng mình (32%)

- Đau khớp bất thường (31%)

Các triệu chứng hiếm hơn bao gồm sưng hạch và sương mù não.

Hiện tại, Omicron là chủng phổ biến ở nhiều nước. Theo thống kê của Our World in Data, thế giới có thêm khoảng 1,5 triệu ca Covid-19/ngày, bằng 1/2 so với mức hơn 3 triệu ca/ngày vào cuối tháng 1.

An Yên (Theo The Sun)