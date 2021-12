Các triệu chứng của ung thư tuyến tụy

Your browser does not support the audio element.

Vàng da

Theo Cancer Center, vàng da là tình trạng da và mắt bị vàng, đồng thời có thể gây ngứa da, nước tiểu sẫm màu và phân có màu sáng hoặc nhờn. Nó phổ biến hơn là kết quả của các tình trạng như viêm gan hoặc sỏi mật.

Vậy tại sao vàng da lại có khả năng chỉ ra ung thư tuyến tụy? Bởi vì mặc dù vàng da không phải là nguyên nhân phổ biến nhất do ung thư tuyến tụy, nhưng đây thường là một trong những triệu chứng đầu tiên của ung thư tuyến tụy và hầu như bệnh nhân ung thư tuyến tụy luôn gặp phải.

Thông thường, gan tiết ra mật, trong đó có bilirubin (một chất màu vàng nâu sẫm được tạo ra trong gan). Trong quá trình tiêu hóa, mật đi qua ống mật chủ vào ruột để dễ dàng phân hủy chất béo, sau đó cuối cùng được bài tiết qua phân.