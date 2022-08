Các trải nghiệm du lịch tại TP.HCM cho những ai ngại đi xa dịp lễ 2/9

Lịch trình Hop On Hop Off dài khoảng 90 phút, tuy nhiên, hiện nay, loại hình du lịch này chỉ dừng lại ở 1, 2 điểm chứ không dừng ở tất cả điểm tham quan như khi mới đưa vào sử dụng. Giá vé Hop On Hop Off từ 250.000-400.000 đồng người. Thời gian hoạt động từ 8-24h hàng ngày.