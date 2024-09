Các tổ chức, cộng đồng người Việt ở nước ngoài tiếp tục ủng hộ người dân bị ảnh hưởng bởi Yagi

Các tổ chức và cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài tiếp tục phát động quyên góp, ủng hộ đồng bào miền Bắc đang chịu thiệt hại bởi cơn bão Yagi. Tại Trung Quốc, sáng 13/9, Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc đã tổ chức Lễ phát động quyên góp ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do bão số 3 gây ra với sự tham dự của toàn thể cán bộ, nhân viên Đại sứ quán, các cơ quan đại diện, cơ quan thông tấn báo chí Việt Nam tại Bắc Kinh và đại diện cộng đồng người Việt Nam tại Trung Quốc. Đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc Phạm Sao Mai và phu nhân ủng hộ đồng bào khắc phục thiệt hại do cơn bão số 3. Ảnh: TTXVN Đặc biệt, trước khi Đại sứ quán tổ chức Lễ phát động, được tin bà con một số tỉnh miền Bắc bị thiệt hại nặng nề do ảnh hưởng của bão lũ, từ mấy ngày trước, bà con kiều bào và đại diện lưu học sinh Việt Nam ở Trung Quốc đã gửi quà đến Đại sứ quán, với mong muốn đóng góp một chút tình cảm nhỏ bé, hỗ trợ bà con ở trong nước sớm vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống. Tại Malaysia, lễ phát động quyên góp được tổ chức ngày 12/9. Toàn bộ cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và các cơ quan đại diện Việt Nam tại Malaysia đã đóng góp tối thiểu một ngày lương, với tổng số tiền thu được là 5.790 ringgit (hơn 1.300 USD). Hoạt động quyên góp sẽ kéo dài đến hết ngày 21/09. Tại Pretoria, Đại sứ quán Việt Nam tại Nam Phi cũng tổ chức lễ phát động quyên góp ủng hộ, giúp đỡ đồng bào khắc phục hậu quả của cơn bão Yagi. Toàn thể cán bộ, nhân viên cũng như các gia đình đang công tác tại Đại sứ quán và các cơ quan đại diện khác cũng đồng lòng quyên góp mỗi người ít nhất một ngày lương. Đại sứ quán Việt Nam tại Nam Phi kêu gọi cộng đồng bà con người Việt Nam tại Nam Phi, tùy theo điều kiện và khả năng của mình, quyên góp ủng hộ hỗ trợ đồng bào trong nước. Tại CH Czech, Liên hiệp hội người Việt Nam tại châu Âu, Hội người Việt Nam tại CH Czech cùng các hội đoàn người Việt tại châu Âu đã phát động quyên góp, hỗ trợ tài chính cho bà con tại quê nhà. Tính đến 21h tối 12/09 (giờ địa phương), các tổ chức Hội đoàn người Việt tại CH Czech đã ủng hộ được hơn 1,3 triệu kuron (khoản 57.000 USD). Chương trình quyên góp tiếp tục được thực hiện trong những ngày tới. Dịp này, các Hội đoàn người Việt tại Hungary, Romania và Ba Lan cũng đang phát động chương trình ủng hộ, hỗ trợ cho bà con ở các địa phương bị ảnh hưởng nặng nề bởi cơn bão Yagi. Đại sứ Việt Nam tại Malaysia Đinh Ngọc Linh cùng cán bộ, nhân viên Đại sứ quán, các cơ quan đại diện Việt Nam tại Malaysia quyên góp ủng hộ đồng bào bị thiệt hại. Ảnh: TTXVN phát. Tại Algeria, Đại sứ quán Việt Nam tại Algeria phát động, kêu gọi quyên góp nhằm chia sẻ những khó khăn, mất mát với người dân Việt Nam tại các địa phương đang hứng chịu ảnh hưởng nặng nề của thiên tai. Toàn bộ số tiền quyên góp được ngay trong lễ phát động (khoảng 740 USD) sẽ được nhanh chóng chuyển về để kịp thời chia sẻ khó khăn với người dân. Việc quyên góp vẫn sẽ tiếp tục được thực hiện trong những ngày tới. Tại Đức, Đại sứ quán Việt Nam tại Đức đã vận động toàn thể cán bộ và nhân viên Đại sứ quán và bên cạnh Đại sứ quán mỗi người dành 3 ngày lương để ủng hộ đồng bào bão lụt. Tổng số quyên góp được là 3.330 euro. Liên hiệp hội phụ nữ Việt Nam trên toàn nước Đức đã quyên góp được số ban đầu là 10.000 euro. Nhóm Sen vàng, một trong những Hội từ thiện lớn nhất tại Berlin, vận động được 8.000 euro chỉ trong 1 ngày kêu gọi. Ngoài ra, các tổ chức Hội, Câu lạc bộ khác của cộng đồng người Việt tại Đức cũng tích cực tham gia ủng hộ. Liên hiệp hội người Việt tại CHLB Đức sẽ tổ chức đợt quyên góp lớn tại Trung tâm thương mại Đồng Xuân vào ngày 15/09. Trước đó, tại Thái Lan, chiều ngày 11/9/2024, Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan đã tổ chức Lễ quyên góp ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do bão số 3. Lễ quyên góp nhận được sự hưởng ứng tích cực của đông đảo cán bộ, nhân viên ĐSQ, các cơ quan bên cạnh và gia đình. Số tiền quyên góp sẽ sớm được gửi về trong nước để kịp thời chuyển đến bà con vùng bị thiệt hại. Cộng đồng người Việt Nam tại CH Síp, một quốc đảo nhỏ bé tại Địa Trung Hải đang phát động phong trào quyên góp ủng hộ bà con bị ảnh hưởng nặng nề bởi bão Yagi và lũ lụt đang xảy ra tại quê nhà. Quốc đảo Sip có chưa đến 5000 người Việt đang sinh sống tại đây, trong đó một số ít là du học sinh và cô dâu Việt, còn đa số là những người đi làm việc theo diện lao động xuất khẩu. Theo dõi tình hình bão và lũ lụt sau bão, chị Phạm Hương Giang, Phó Chủ tịch Cộng đồng Việt Nam tại CH Sip chia sẻ: "Chúng tôi sống ở đảo Sip vẫn không ngừng theo dõi những diễn biến của bão lũ. Thật xót thương, thắt lòng khi nhìn những hình ảnh lũ ngập tràn cướp đi tài sản, sinh mạng của rất nhiều người. Nhìn những cảnh bộ đội, công an và tất cả mọi người cùng chung tay chống lũ lụt, và nhìn cảnh tất cả những đồng bào khắp mọi miền tổ quốc cùng đang hướng về cứu đói, cứu nạn cho những người dân bị cô lập, chúng tôi cảm thấy rất xúc động." Đai diện cộng đồng Việt Nam tại CH Sip trao khẩu trang ủng hộ người dân nước sở tại chống dịch trong đợt dịch covid 19. Ảnh: VOV. Ban lãnh đạo cộng đồng Việt Nam tại CH Sip đã khẩn cấp kêu gọi tới các anh chị em Việt Nam đang sinh sống làm việc và học tập tại đảo Sip hướng về Tổ quốc bằng những hành động thiết thực. Anh Nguyễn Đức Mạnh, Chủ tịch Cộng đồng Việt Nam tại CH Sip cho biết: "Rất may có những kênh truyền thông của Chính phủ, của Nhà nước qua hệ thống báo đài, facebook, youtube… chúng tôi có những tin tức, hình ảnh cập nhật thường xuyên. Và từ những thông tin đó chúng tôi đã quyết định ngay chương trình phát động anh chị em tại Cộng hòa Sip mỗi người ủng hộ ít nhất 1 ngày công làm việc. Cuối tháng 9, muộn nhất đầu tháng 10, chúng tôi sẽ tổng kết sự hỗ trợ và gửi về cơ quan đoàn thể, tài khoản của chính phủ Việt Nam, góp phần nhỏ bé hỗ trợ phần nào cho bà con ta bị ảnh hưởng." Ngay sau khi cộng đồng phát đi lời kêu gọi, các anh chị em đã chia sẻ rộng rãi và lập tức đóng góp theo từng khu vực mình sinh sống, từ những thành phố lớn Limassol, Nicosia, Larnaca, Paphos, Famagusta tới các thị trấn nhỏ Paralimni, Agia Naba, Trodoss… Người ít, người nhiều, nhưng đều mong mỏi có thể góp một phần nhỏ bé tình cảm của mình với bà con.