Các tỉnh nằm "rìa" cơn bão Noru đang mưa lớn, nhiều nơi ngập lụt

Từ hôm nay đến ngày 30/9, tại Thanh Hóa sẽ có mưa vừa đến mưa to, cục bộ mưa rất to và rải rác có dông (mưa to tập trung trong ngày 28, 29/9). Tổng lượng mưa cả đợt có khả năng đạt từ 100-200mm/đợt, riêng các huyện thuộc đồng bằng ven biển và phía nam, tây nam như: Thị xã Nghi Sơn, Nông Cống, Như Thanh, Như Xuân, Thường Xuân, Thọ Xuân, Triệu Sơn, Quảng Xương, thành phố Thanh Hóa, thành phố Sầm Sơn,... có thể đạt từ 200-300mm/đợt.

Dự báo từ chiều 28-29/9, trên địa bàn có nguy cơ xảy ra dông lốc, sạt lở nhiều nơi. Người dân khu vực miền núi đề phòng lũ quét, sạt lở đất.

Hiện trên địa bàn Nghệ An chưa ghi nhận có thông tin thiệt hại do hoàn lưu bão số 4. Tuy nhiên, UBND tỉnh Nghệ An yêu cầu các đơn vị, địa phương theo dõi sát diễn biến thời tiết, sẵn sàng ứng phó với các tình huống có thể xảy ra, đảm bảo an toàn về tính mạng và tài sản của người dân.

Tại Hà Tĩnh, từ rạng sáng 28/9, do ảnh hưởng của hoàn lưu cơn bão Noru, khu vực ven biển Hà Tĩnh có gió cấp 5, cấp 6; riêng khu vực ven biển thị xã Kỳ Anh cấp 8, giật cấp 9. Độ cao sóng quan trắc được tại trạm Hoành Sơn lúc 7h sáng nay là 2m.

Người dân xã Thạch Sơn, huyện Thạch Hà chằng néo các khu vực lồng bè nuôi cá trước nguy cơ mưa lớn gây lũ (Ảnh: Xuân Sinh).

Đêm qua và sáng nay (28/9), nhiều khu vực ở Hà Tĩnh có mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Lượng mưa tính từ 19h ngày 27 đến 7h ngày 28/9 tại các khu vực phổ biến từ 41-87mm. Huyện Hương Khê là nơi có lượng mưa lớn nhất với 101-124mm.