Các thực phẩm gần gũi tốt cho xương khớp

“Ăn ít rau quả và các thực phẩm chứa vitamin C có liên quan đến khả năng mắc bệnh viêm đa khớp cao hơn. Những người thuộc nhóm hấp thụ vitamin C thấp nhất có nguy cơ cao gấp 3 lần so với nhóm cao nhất”, tác giả cho biết.

Một phân tích khác được công bố trên Medical Archives ghi nhận hấp thụ vitamin C một cách tự nhiên có thể giúp ích cho những người bị viêm xương khớp: “Không thể phủ nhận rằng vitamin C có lợi cho tất cả mọi người, cho dù họ có bị viêm khớp hay không. Vì vậy, nên duy trì sự cân bằng lành mạnh của vitamin C”.

Các loại thực phẩm có thể tối đa hóa lượng vitamin C hấp thụ một cách tự nhiên gồm ớt, cam, bưởi, dâu tây, dứa, bông cải xanh, súp lơ, kiwi, chanh, cà chua, bắp cải…