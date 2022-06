Các thông tin xử phạt nguội qua mail, điện thoại đều là lừa đảo

Đại diện Công an TPHCM cũng thông tin thêm, trong 6 tháng đầu năm, các lực lượng trên địa bàn đã xử lý hơn 18.000 trường hợp vi phạm nồng độ cồn. Qua điều tra, lực lượng công an nhận thấy, một trong những nguyên nhân chính gây ra các vụ tai nạn giao thông là do người điều khiển phương tiện uống rượu, bia.

Lực lượng CSGT xử lý hơn 20.000 trường hợp vi phạm qua hình ảnh trong năm 2022 (Ảnh: Phương Nhi).