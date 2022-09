Các thông tin quan trọng về cấp đổi giấy phép lái xe tích hợp

Trong khoa học pháp lý có một nguyên tắc là áp dụng tương tự pháp luật. Ở đây, giấy phép lái xe của ông Đ là giấy phép lái xe tích hợp hạng A1 và C. Do đó, nếu như ông Đ bị thu hồi giấy phép lái xe (hạng A1), có thể coi như trường hợp bị mất giấy phép lái xe hạng C.

Với trường hợp này, áp dụng khoản 2 Điều 36 Thông tư 12/2017 của Bộ GTVT thì “người có giấy phép lái xe bị mất, còn thời hạn sử dụng hoặc quá thời hạn sử dụng dưới 03 tháng được xét cấp lại giấy phép lái xe”.

Khoản 3 Điều 36 Thông tư 12/2017 cũng quy định: Người có giấy phép lái xe bị mất, quá thời hạn sử dụng từ 03 tháng trở lên, có tên trong hồ sơ của cơ quan quản lý sát hạch, không thuộc trường hợp đang bị các cơ quan có thẩm quyền thu giữ, xử lý, sau 2 tháng kể từ ngày nộp đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định, phải dự sát hạch lại các nội dung:

a) Quá hạn sử dụng từ 3 tháng đến dưới 1 năm, phải dự sát hạch lại lý thuyết;