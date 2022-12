Các sao Việt bị VTV điểm danh 'nhạc rác' trong năm 2022

Trong chương trình của VTV24 sản xuất, bài nhạc chế của Lê Dương Bảo Lâm bị phê phán vô nghĩa làm hỏng tuổi thơ của nhiều em nhỏ.



BTV Trần Hằng nhấn mạnh, thị hiếu âm nhạc đều phải hướng đến giá trị cơ bản, đó là tính thẩm mỹ, nghệ thuật và tính nhân văn. Đi ngược lại các giá trị này đều dẫn đến thị hiếu méo mó trước công chúng.



Hồi tháng 4/2022, Sơn Tùng MTP bị cơ quan chức năng yêu cầu nộp phạt và gỡ MV There's No One At All khỏi các nền tảng số, sau khi MV này bị kết luận mang thông điệp tiêu cực, không có tính giáo dục.