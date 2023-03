Các sao phản ứng khi nhạc bị leak: Taylor Swift khiến bọn 'trộm nhạc' bỏ nghề

Adele… tự leak nhạc để chiều fan

Ngay trước ngày ra mắt ca khúc mở đường Easy On Me cho album phòng thu thứ 4 mang tên 30, Adele đã tổ chức một buổilivestream để giao lưu và trả lời các câu hỏi của người hâm mộ về album mới. Điểm đáng chú ý là Adele đã tự tay… hé lộ một đoạn nhạc dài từ phần mở đầu cho tới gần hết phần điệp khúc của bài Easy On Me.

Mặc dù không được nghe hết cả bài nhưng người hâm mộ vô cùng phấn khích, không tiếc thả những bình luận khen ngợi bản Ballad đau buồn ấy. Hành động đó của Adele rất có thể chỉ đơn giản là một kiểu quảng bá nhạc mới đầy khéo léo và tự nhiên của cô.

Quả thực sau khi ra mắt, Easy On Me trở thành một “con quái vật số”, đổ xô nhiều kỷ lục, mang lại cho Adele nhiều thành tích đáng tự hào về doanh số, được lòng giới phê bình âm nhạc, từ đó tạo bệ phóng lớn để album 30 dễ dàng chiếm được tình yêu của khán giả. Tuy nhiên các fan vẫn đùa với nhau rằng có lẽ sau buổi livestream đó cô sẽ bị quản lý “nhắc nhở” bởi sự đáng yêu, thật thà và quá chiều fan.

Taylor Swift - “nữ hoàng” bảo mật