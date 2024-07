Các sàn thương mại điện tử ở Việt Nam đang làm ăn ra sao?

Livestream (phát trực tiếp) là xu hướng nổi bật thời gian qua, liên tục xuất hiện các phiên livestream thu hút sự quan tâm của người tiêu dùng với doanh số cao, mắt xem khủng. Mỹ phẩm, thiết bị điện gia dụng, quần áo, giày dép, điện thoại, máy tính bảng, đồ dùng nhà bếp là các mặt hàng chủ yếu được bán trên livestream.

Nông sản cũng xuất hiện nhiều hơn trên các livestream, nhận được sự hỗ trợ của các địa phương. Gần nhất, phiên livestream sản phẩm OCOP An Giang tiếp cận trên 31 triệu lượt người trên nền tảng Tiktok Shop, do Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư tỉnh An Giang tổ chức.

Tại Đà Nẵng, địa phương này đẩy mạnh kích cầu mua sắm tại các chợ, hỗ trợ hộ kinh doanh bán hàng qua các trang mạng xã hội và các sàn, qua việc tập huấn kỹ năng bán hàng livestream.