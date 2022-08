Các rạp chiếu Bắc Mỹ sảng khoái trên con tàu "Bullet Train"

10 bộ phim ăn khách nhất Bắc Mỹ tuần qua:

1. "Bullet Train" - 13,4 triệu USD

2. “DC League of Super-Pets” - 7,2 triệu USD

3. "Top Gun: Maverick” - 7,1 triệu USD

4. “Thor: Love and Thunder” - 5,3 triệu USD

5. “Nope” - 5,3 triệu USD

6. “Minions: The Rise of Gru” - 4,9 triệu USD

7. “Where the Crawdads Sing” - 4 triệu USD

8. “Bodies Bodies Bodies” - 3,3 triệu USD

9. “Elvis” - 2,6 triệu USD

10. "Fall" - 2,5 triệu USD