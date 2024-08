Các ‘ông lớn’ bất động sản TPHCM đang kinh doanh ra sao?

Một số người mua nhà của An Gia Group đòi quyền lợi. Ảnh: A.H

Tại báo cáo tài chính hợp nhất quý 2/2024, Công ty CP Đầu tư và Phát triển bất động sản An Gia (An Gia Group) ghi nhận doanh thu 169 tỷ đồng, giảm mạnh so với doanh thu 1.676 tỷ đồng cùng kỳ năm ngoái. Lợi nhuận sau thuế của công ty chỉ đạt 1,6 tỷ đồng, giảm 99% so với cùng kỳ.

Không chỉ kinh doanh bết bát, hàng tồn kho của An Gia Group đã vượt 1.000 tỷ đồng. Trong đó, giá trị tồn kho chủ yếu tập trung tại các dự án bất động sản dở dang, như: Westgate (huyện Bình Chánh, TPHCM), The Standard (Bình Dương), Signial (Quận 7, TPHCM), The Sóng (TP Vũng Tàu)…

Doanh nghiệp ‘than’ thị trường vẫn còn khó khăn

Kết thúc quý 2/2024, Công ty CP Phát triển bất động sản Phát Đạt (Phat Dat Corporation) đạt lợi nhuận sau thuế khá khiêm tốn, chỉ 50 tỷ đồng, giảm 82% so với lợi nhuận 275 tỷ đồng cùng kỳ năm ngoái.

Giải trình về nguyên nhân lợi nhuận sụt giảm mạnh, ông Bùi Quang Anh Vũ - Tổng Giám đốc Phat Dat Corporation, cho rằng tình hình kinh tế nói chung vẫn còn khó khăn, trong đó có lĩnh vực bất động sản. Việc đầu tư và phát triển các dự án bất động sản của Phat Dat Corporation chưa được thuận lợi.