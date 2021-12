Các nguyên nhân phổ biến dẫn đến ho ra máu

Your browser does not support the audio element.

Các nguyên nhân thường gặp:

Lao phổi

- Triệu chứng gợi ý: Ho khạc đờm trên 2 tuần, có thể kèm ho ra máu tươi hoặc đờm vướng máu, có thể từ ít đến nhiều, gầy sút, kém ăn, mệt mỏi, sốt nhẹ về chiều, ra mồ hôi đêm, đau ngực, tình trạng nặng thì sẽ gây khó thở.