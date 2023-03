Các ngoại trưởng Nga, Mỹ 'ăn miếng, trả miếng' tại hội nghị quốc tế ở Ấn Độ

Theo Reuters, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov và người đồng cấp Mỹ Antony Blinken đều đang dự hội nghị Đối thoại Raisina thường niên ở New Delhi, Ấn Độ, sau khi cùng tham gia cuộc họp của các lãnh đạo ngoại giao nhóm G20 hồi đầu tuần này. Bên lề hội nghị G20, ông Lavrov và ông Blinken đã có cuộc gặp trực tiếp đầu tiên kể từ khi Nga mở chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine hồi cuối tháng 2/2022.

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov phát biểu tại hội nghị Đối thoại Raisina ngày 3/3. Ảnh: Reuters

Phát biểu sau ông Blinken tại cùng hội nghị địa chiến lược ở New Delhi, ông Lavrov cáo buộc, việc Washington đặt câu hỏi về hành động của Moscow ở nước láng giềng trong khi “viện dẫn mối đe dọa an ninh quốc gia làm cái cớ can thiệp quân sự ở nhiều nơi trên thế giới”, kể cả cuộc chiến ở Iraq, các vụ không kích vào Libya và vụ đánh bom Nam Tư trong cuộc xung đột Kosovo năm 1999 là “tiêu chuẩn kép”.