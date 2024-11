Các ngân hàng nào trả lương cao nhất thị trường, bình quân trên 30 triệu/tháng?

Theo báo cáo tài chính riêng lẻ quý III/2024 của 28 ngân hàng đã công bố, hầu hết nhà băng đều ghi nhận tăng chi phí cho nhân viên, trong đó phần lớn là chi lương và phụ cấp. Thống kê của VietNamNet cho thấy, Techcombank tiếp tục là quán quân về thu nhập của nhân viên. Tổng thu nhập bình quân (lương, thưởng, phụ cấp khác) mỗi tháng của nhân viên 9 tháng đầu năm lên đến 48 triệu đồng/người, tăng 3 triệu đồng so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, tiền lương bình quân nhân viên là 41 triệu đồng/người/tháng, tăng 3 triệu đồng/người/tháng so với cùng kỳ năm ngoái. Techcombank cho biết, tổng số cán bộ nhân viên (CBNV) bình quân 9 tháng đầu năm là 10.762 người (cùng kỳ năm ngoái 11.242 người). Để đảm bảo mức thu nhập cho nhân viên như trên, Techcombank đã chi tới hơn 4.676 tỷ đồng trong 9 tháng đầu năm cho việc trả lương và phụ cấp (cùng kỳ năm ngoái là 4.535 tỷ đồng). Thu nhập của nhân viên ngân hàng bao gồm lương và phụ cấp bình quân mỗi tháng. Trong số 28 ngân hàng thương mại đã công bố báo cáo tài chính, MB và SHB không công bố chi tiết mức chi lương và phụ cấp. Thay vào đó, hai nhà băng này chỉ công bố khoản “chi cho nhân viên”, bao gồm lương, phụ cấp và các khoản đóng góp theo lương (bảo hiểm, chi ăn ca, đồng phục, trợ cấp khác). Theo đó, mức chi trung bình cho mỗi nhân viên SHB 9 tháng đầu năm 2024 là 36,56 triệu đồng/người/tháng, giảm 440.000 đồng/người so với mức chi bình quân của năm 2023. Mức chi trung bình cho mỗi nhân viên MB trong 9 tháng đầu năm 2024 là 47 triệu đồng/người/tháng (năm 2023 mức thu nhập bình quân gồm lương và phụ cấp của mỗi nhân viên MB là trên 39 triệu đồng/người/tháng, chỉ sau Techcombank). Đứng sau Techcombank về mức chi lương và phụ cấp cho nhân viên là Vietcombank. Thu nhập bình quân mỗi tháng của nhân viên nhà băng này lên đến 37,38 triệu đồng/tháng, giảm nhẹ 270.000 đồng/người so với mức thu nhập bình quân của năm 2023. ACB cũng ghi nhận mức sụt giảm nhẹ về thu nhập bình quân nhân viên so với năm 2023. Tuy nhiên, thu nhập bình quân của nhân viên ngân hàng này vẫn thuộc tốp dẫn đầu, lên đến 36,88 triệu đồng/người/tháng. Đứng sau đó là HDBank khi thu nhập bình quân mỗi tháng của nhân viên là 36,54 triệu đồng/tháng, tăng hơn 500.000 đồng so với mức thu nhập bình quân của năm ngoái. Cũng có mức thu nhập tương tự, nhân viên VietinBank bỏ túi bình quân mỗi tháng 36,06 triệu đồng/người, tăng 1,38 triệu đồng so với năm 2023. Nhân viên TPBank cũng thuộc top đầu toàn ngành về thu nhập bình quân khi mỗi tháng nhận về 35,26 triệu đồng/người. Trong khi đó, thu nhập bình quân của nhân viên VPBank tăng thêm hơn 2 triệu đồng/tháng với mức thu nhập 34,04 triệu đồng/người. Riêng tiền lương bình quân là 31 triệu đồng/người. Thu nhập bình quân của nhân viên BIDV và Sacombank tương đương nhau, lần lượt là 33,13 triệu đồng và 33 triệu đồng/người. Đáng chú ý, mức thu nhập bình quân của nhân viên Sacombank tăng thêm tới 5 triệu đồng mỗi tháng so với năm 2023. Thu nhập bình quân nhân viên MSB và VIB cùng giảm nhẹ, lần lượt đạt 32,35 triệu đồng và 31,35 triệu đồng/người. MSB cũng là ngân hàng đứng thứ 10 trong Top 10 ngân hàng trả lương cao nhất. Tuy nhiên, thứ tự này có thể thay đổi khi Agribank công bố báo cáo tài chính quý III. Hiện ngoài các ngân hàng yếu kém thuộc diện mua bắt buộc hoặc đang trong diện kiểm soát đặc biệt như OceanBank, CB, GPBank, Dong A Bank và SCB không công bố công khai báo cáo tài chính, chỉ còn Agribank là ngân hàng còn lại chưa công bố. Ngoài ra, thứ tự trong Top 10 cũng có thể thay đổi nếu SHB và MB rạch ròi hơn trong việc công bố thu nhập nhân viên. Biểu đồ: Tuân Nguyễn. Đáng chú ý, NCB bất ngờ vượt lên và lọt vào nhóm các ngân hàng trả thu nhập cho nhân viên trên 30 triệu đồng/tháng. Cụ thể, thu nhập bìnhh quân của mỗi nhân viên NCB trong 9 tháng đầu năm lên tới 31,06 triệu đồng/người, tăng 7 triệu đồng so với mức bình quân năm 2023, trở thành ngân hàng có mức tăng thu nhập nhân viên cao nhất hệ thống. Nhân viên Ngân hàng SeABank cũng có mức thu nhập "đáng mơ ước" khi bình quân mỗi người thu nhập lên đến 30 triệu đồng/tháng. Thu nhập bình quân nhân viên SeABank 30 triệu đồng/tháng. Ảnh: Nam Khánh Các ngân hàng còn lại đều duy trì mức thu nhập bình quân dưới 30 triệu đồng/tháng. Trong đó, nhân viên Nam A Bank thu nhập bình quân 24,73 triệu đồng, Bac A Bank 24,139 triệu đồng/người (tăng gần 5 triệu đồng), OCB 22,87 triệu đồng/người, LPBank 22,25 triệu đồng/người. Đây cũng là kỳ đầu tiên thu nhập bình quân của nhân viên LPBank giảm kể từ khi ông Nguyễn Đức Thụy tiếp quản ghế chủ tịch HĐQT tại nhà băng này. Các ngân hàng có thu nhập bình quân nhân viên trên 20 triệu đồng/tháng còn có ABBank (22 triệu đồng), Viet A Bank (21,64 triệu đồng), BVBank (21,34 triệu đồng, PGBank (20,27 triệu đồng), Eximbank (20,74 triệu đồng) và KienLongBank (20 triệu đồng). Chỉ có 3 ngân hàng có mức thu nhập bình quân nhân viên dưới 20 triệu đồng/người/tháng gồm: BaoVietBank (18,8 triệu đồng), Saigonbank (18 triệu đồng) và VietBank (17,376 triệu đồng). Cần phải lưu ý rằng, thu nhập bình quân nhân viên ngân hàng bao gồm toàn bộ CBNV của ngân hàng, cả nhân viên và cấp quản lý. Thực tế mức thu nhập cao hầu hết chỉ thuộc về lãnh đạo cấp phòng/ban trở lên, trong khi có ngân hàng thương mại cổ phần hiện vẫn chỉ trả lương cho giao dịch viên mức 8 triệu đồng/tháng. Chính sách chi trả thu nhập của các ngân hàng cũng khác nhau. Có ngân hàng chỉ trả lương cứng, nhưng cũng có những ngân hàng chi trả lương cứng và lương KPI. Thậm chí, một số ngân hàng thuộc nhóm Big4 vốn trả lương hàng tháng thấp hơn so với nhóm dẫn đầu của khối ngân hàng TMCP, nhưng thu nhập bình quân của nhân viên ngân hàng Big4 lại cao nhờ vào tiền thưởng. Mặc dù thu nhập của nhân viên ngành ngân hàng cao hơn so với mặt bằng chung của thị trường lao động, song để có được mức thu nhập này, hầu hết đều phải đánh đổi bằng việc đi sớm về muộn và phải chịu áp lực cực cao về KPI được giao. THU NHẬP BÌNH QUÂN 9 THÁNG ĐẦU NĂM CỦA NHÂN VIÊN 28 NHTM ĐÃ CÔNG BỐ BCTC (ĐVT: TRIỆU ĐỒNG/THÁNG) STT NGÂN HÀNG THU NHẬP BÌNH QUÂN (LƯƠNG + PHỤ CẤP) 1 TECHCOMBANK 48 2 VIETCOMBANK 37,38 3 ACB 36,88 4 HDBANK 36,54 5 VIETINBANK 36,06 6 TPBANK 35,26 7 VPBANK 34,04 8 BIDV 33,13 9 SACOMBANK 33 10 MSB 32,35 11 VIB 31,35 12 NCB 31,06 13 SEABANK 30 14 NAM A BANK 24,73 15 BAC A BANK 24,13 16 OCB 22,87 17 LPBANK 22,25 18 ABBANK 22 19 VIET A BANK 21,64 20 BVBANK 21,34 21 PGBANK 20,77 22 EXIMBANK 20,74 23 KIENLONGBANK 20 24 BAOVIETBANK 18,80 25 SAIGONBANK 18 26 VIETBANK 17,37 27 MB 47 28 SHB 36,56 Ghi chú: Số liệu của MB và SHB bao gồm lương, phụ cấp, trợ cấp và các khoản chi theo lương.