Các món ăn vặt cực kì tốt cho xương

Mận khô là món ăn vặt cực tốt cho xương. Ảnh đồ họa: Hàn Lâm Đậu nành rang Đậu nành rang chứa chất isoflavone, có cấu trúc và chức năng tương tự như estrogen hỗ trợ hình thành xương, đồng thời ức chế sự phân hủy xương. Thêm vào đó, chúng chứa nhiều chất dinh dưỡng hỗ trợ sức khỏe xương như protein, axit béo omega-3 và canxi. Ăn đậu nành rang có thể cung cấp cho cơ thể sự tăng cường isoflavone cùng với các chất dinh dưỡng hỗ trợ sức khỏe. Ngũ cốc dinh dưỡng Ngũ cốc là món ăn vặt bổ sung nhiều chất dinh dưỡng tốt cho xương. Ảnh đồ họa: Hàn Lâm. Ngũ cốc cung cấp kẽm, magiê, vitamin A, vitamin C, vitamin D và nhiều chất dinh dưỡng khác hỗ trợ sức khỏe của xương. Việc ăn ngũ cốc cùng sữa vào mỗi bữa sáng giúp cung cấp đầy đủ năng lượng cho một ngày làm việc. Món ăn vặt khô từ ngũ cốc cũng là lựa chọn tuyệt vời cho những ai vừa muốn giảm cân và vừa muốn bổ sung canxi. 30 gram ngũ cốc mỗi ngày là định lượng tuyệt vời cho những ai muốn xương chắc khỏe nhanh chóng. Phô mai và trái cây Phô mai là một nguồn protein tiện lợi, là chất quan trọng giúp hỗ trợ sức khỏe của xương. Cũng giống như các loại thực phẩm từ sữa khác, nó cũng cung cấp thêm magiê, selen và phốt pho. Lựa chọn phô mai tươi được làm bằng men vi sinh có thể cung cấp nhiều chất hỗ trợ sức khỏe xương đáng kể. Trộn phô mai với trái cây là một món ăn nhẹ cân bằng dinh dưỡng trong bạn. Mận khô Mận khô không chỉ tốt cho dạ dày mà còn có hiệu quả tích cực cho xương. Ảnh đồ họa: Hàn Lâm Từ boron, magiê đến vitamin K, danh sách các chất dinh dưỡng hỗ trợ sức khỏe xương hầu hết đều có trong mận khô. 40 gram mận khô cung cấp 3 gram chất xơ, 0 gram đường và 6% giá trị khuyến nghị kali hằng ngày. Mận khô cũng chứa các hợp chất phenolic, có thể ngăn chặn quá trình tiêu xương và hỗ trợ quá trình hình thành xương .