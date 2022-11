Các món ăn truyền thống trong Lễ Tạ Ơn trên khắp Mỹ quốc

Sự khác biệt giữa các món ăn truyền thống đi kèm với món chính thậm chí còn rõ ràng hơn. Ví dụ như ở miền Đông Nam Hoa Kỳ, có hơn 50% gia đình thích sử dụng nước sốt nam việt quất để nấu các món ăn khác nhau. Ở các tiểu bang Trung-Đại Tây Dương thì có tới 17% gia đình thích súp lơ, cao hơn nhiều so với tỷ lệ 9% trên toàn Mỹ quốc. Bánh ngô là món ăn tự nấu không thể thiếu trong các gia đình ở Texas và các tiểu bang miền Trung Nam. Ở đây có 40% hộ gia đình biết làm bánh ngô, cao hơn rất nhiều so với tỷ lệ 28% trên toàn Mỹ quốc. (Các tiểu bang Trung-Đại Tây Dương trong bài là chỉ New York, New Jersey và Pennsylvania).

Có 35% hộ gia đình ở các tiểu bang phía Đông Nam thích macaroni và pho mát, trong khi toàn Mỹ quốc chỉ có 20%. Cư dân của tiểu bang New England thích ăn tối với gà tây nướng, với 56% hộ gia đình duy trì truyền thống, cao hơn rất nhiều so với chỉ 18% trên toàn quốc.