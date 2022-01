Các mẹo sử dụng xe được người dùng quan tâm 2021

1. Xu hướng sở hữu và sử dụng ô tô thay đổi

Đại dịch Covid-19 đã khiến hầu hết các phương thức vận chuyển hàng ngày bị gián đoạn, từ máy bay đến các phương tiện vận tải công cộng hay các phần mềm gọi xe. Thay vào đó, người dùng ưu tiên sử dụng phương tiện di chuyển cá nhân để đảm bảo an toàn cho bản thân và gia đình. Do đó, xu hướng mua xe ô tô cũng có nhiều thay đổi so với thời kỳ trước.

Tại Việt Nam, nhu cầu sử dụng ô tô cá nhân cũng tăng mạnh sau khi dịch bệnh bùng phát. Dòng xe được người mua lần đầu lựa chọn nhiều nhất vào thời điểm này đa phần là xe có mức giá hợp lý, dễ điều khiển và tiêu thụ nhiên liệu không đáng kể. Những chiếc xe thông minh, an toàn và “sạch” cũng được nhiều người quan tâm lựa chọn.

2. Kinh nghiệm sử dụng xe trong mùa dịch

Năm 2021, dịch Covid-19 tiếp tục diễn biến phức tạp, vì vậy, khi đi xe ô tô được khuyến cáo nhằm bảo vệ sức khỏe bản thân và cộng đồng.