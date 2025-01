Các mẫu ô tô bị 'khai tử' tại Việt Nam trong năm 2024

Thị trường ô tô Việt Nam thay đổi nhanh chóng khiến các hãng buộc phải ngừng bán một số mẫu xe không phù hợp trong năm 2024 để tối ưu chi phí và mang lại hiệu quả lợi nhuận. 1. Toyota Yaris Vào giữa năm nay, Toyota Việt Nam đã loại bỏ Yaris khỏi danh mục sản phẩm trên trang web chính thức, nhưng thực tế lượng xe bán ra từ đầu năm 2024 đã rất thấp, chỉ đạt 8 chiếc ghi nhận trong 5 tháng đầu năm trước khi bị khai tử và đây hầu như đều là xe đã được đặt cọc trước và được đưa về giao cho khách hàng. Mẫu xe nhập khẩu từ Thái Lan này không mang lại quá nhiều doanh số cho Toyota trong nhiều năm trở lại đây, luôn nằm trong danh sách xe bán chậm nhất tháng. Giá bán cao chính là một phân nguyên nhân, 684 triệu đồng cho một mẫu hatchback không đủ hấp dẫn khi Vios thấp hơn hẳn hơn 100 triệu đồng, cùng với sự xuất hiện của hàng loạt SUV đô thị hấp dẫn hơn. 2. Mazda BT-50 Thông tin trên trang chủ của Mazda Việt Nam cho thấy mẫu bán tải BT-50 đã không còn xuất hiện từ cuối tháng 4/2024. Thông tin từ đại lý trước đây cho biết xe đang dừng để đợi nâng cấp, nhưng đã hết năm vẫn chưa thấy bản mới xuất hiện. Việc Mazda BT-50 dừng bán là điều dễ dự đoán do xe có doanh số thấp, khó cạnh tranh với Ford Ranger dẫn đầu phân khúc xe bán tải, gần như không lọt cơ hội cho các đối thủ có thể cạnh tranh. Tính trong năm 2024, mẫu bán tải của Mazda mới chỉ đạt doanh số 5 chiếc. 3. Lexus IS Sau thời gian dài kinh daonh nhưng không đtạ hiệu quả tại Việt Nam, Lexus IS đã bị khai tử từ tháng 7/2024. Mẫu xe này cạnh tranh trong phân khúc sedan hạng C với các đối thủ Mercedes-Benz C-Class và BMW 3 Series, nhưng có giá bán đắt hơn đáng kể (từ 2,13 - 2,82 tỷ đồng). Tuy nhiên, việc giảm giá đối với mẫu xe này rất khó khăn khì được nhập khẩu nguyên chiếc từ Nhật Bản, với thuế nhập khẩu tới 70% thay vì các đối thủ lắp ráp trong nước có lợi thế giá bán và hỗ trợ chính sách từ chính phủ. Ngoài ra, đây cũng đang là xu hương trên toàn cầu khi xe đã dừng bán tại Anh từ năm 2020 và Úc từ năm 2021. 4. Nissan Kicks Nissan Kicks vừa được giới thiệu tại Việt Nam vào năm 2022 với tham vọng và mục tiêu lớn về xanh hóa của nhà phân phối VAD. Tuy nhiên, hàng loạt yếu tố không phù hợp với thị trường đã khiến xe đang có khả năng không còn bán tại Việt Nam trong tương lai khi phiên bản mới không có kế hoạch mang về thị trường. Tham gia phân khúc SUV đô thị và có hệ thống truyền động xăng-điện độc đáo, Nissan Kicks có giá bán quá cao (789 - 858 triệu đồng) so với các đối thủ, cùng với hệ thống Hybrid của xe khá khó hiểu đối với nhiều người dùng phổ thông hiện nay. 5. Các mẫu Ciaz, Ertiga và Swift của Suzuki Trong năm 2024, Suzuki đã tiến hành tái cấu trúc danh mục sản phẩm tại Việt Nam khi chỉ giữ lại 2 mẫu xe XL7 Hybrid và Jimny, đồng thời loại bỏ 3 mẫu xe Ciaz, Ertiga và Swift. Đây là các ô tô có doanh số thấp trong nhiều năm gần đây dù đã có nâng cấp. Trường hợp của Ciaz khá rõ ràng, phân khúc xe hạng B quá khó khăn khi sở hữu hàng loạt đối thủ mạnh, đặc biệt là bộ ba Toyota Vios, Hyundai Accent và Honda City. Trong khi đó, Ertiga cạnh tranh không hiệu quả trong phân khúc MPV giá rẻ, khi XL7 Hybrid mới đã được đưa về. Hai mẫu xe trên đều có cùng nơi nhập khẩu là Indonesia, còn trường hợp Suzuki Swift được nhà phân phối hứa hẹn sẽ nâng cấp và chuyển nguồn nhập khẩu sang Nhật Bản trong thời gian tới do nhà máy Thái Lan chuẩn bị đóng cửa, nhưng chưa rõ kế hoạch cụ thể.