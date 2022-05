Các mạng xã hội phải chấm dứt việc hưởng lợi từ việc phát tán tin giả

Tại hội thảo "Truyền thông số thúc đẩy phục hồi kinh tế", do Trung tâm Sản xuất và Phát triển nội dung số (VTVDigital) vừa tổ chức, ông Lê Quốc Minh, Tổng biên tập Báo Nhân Dân cho biết: Tin giả sẽ ngày càng nhiều hơn và có quy mô ngày càng lớn hơn.

“Tin giả ngày nay là do những con người cụ thể tạo ra, nhưng về sau sẽ là do trí tuệ nhân tạo (AI) tạo ra với lượng khổng lồ, gấp hàng trăm, hàng nghìn lần so với hiện nay”. Khi lượng tin giả lớn như vậy lan truyền trên mạng xã hội sẽ phát tán nhanh. Thậm chí, người có trách nhiệm, trong đó có một số cơ quan báo chí cũng đăng nhầm tin giả. Điều này có thể xảy ra với mọi cơ quan báo chí trên thế giới.