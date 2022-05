Các loại vitamin cần thiết cho trẻ sơ sinh

Vitamin C

Vitamin C có vai trò quan trọng đối với sức khỏe nói chung và hệ thống miễn dịch của trẻ. Vitamin C giúp cơ thể trẻ hấp thụ sắt hiệu quả. Các nguồn thực phẩm chứa vitamin C tốt mà mẹ đang cho con bú có thể ăn để tăng thêm dưỡng chất trong sữa bao gồm: cam, trái kiwi, dâu tây, bông, cải xanh, cà chua,...

Vitamin K