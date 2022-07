Các loại rau củ quả ngừa ung thư hiệu quả

rất giàu chất dinh dưỡng, đặc biệt là các chất sắc tố như β-caroten, α-carotene cải thiện chức năng miễn dịch, duy trì tế bào khỏe mạnh, kích hoạt các enzym chuyển hóa chất gây ung thư.

Nho

Cả nho và nước ép nho đều là những nguồn giàu chất resveratrol giàu dinh dưỡng, một chất phytochemical có tác dụng phòng ung thư. Dưỡng chất này có tác dụng giúp cơ thể ngăn chặn ung thư, nhất là ung thư gan, phổi, ung thư vú, tuyến tiền liệt.

chứa lượng acid caffeic cao- chất chống ung thư rất hiệu quả. Ngoài ra nho còn có bioflavonoid là một dưỡng chất giúp cơ thể dễ dàng hấp thụ vitamin C, giúp cho vitamin C duy trì mô liên kết chặt chẽ, ngăn không cho vitamin C bị ôxy hóa, chống hiện tượng đứt mao mạch.