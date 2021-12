Các lô vắc xin Pfizer gia hạn thêm 3 tháng, tiêm cho người 12 tuổi trở lên

Các ngày 22/8, 10/9 và ngày 20/9, lần lượt Cơ quan quản lý Dược và Thực phẩm Hoa Kỳ (FDA), Cơ quan quản lý Dược châu Âu (EMA) và Tổ chức Y tế thế giới (WHO) đã phê duyệt việc tăng hạn dùng của vắc xin Pfizer từ 6 tháng lên 9 tháng kể từ ngày sản xuất ở điều kiện bảo quản từ -90 độ C đến -60 độ C.

Trên cơ sở dữ liệu khoa học đánh giá độ ổn định của vắc xin Pfizer do Công ty TNHH Pfizer Việt Nam cập nhật và sự phê duyệt của FDA, EMA và WHO, ngày 22/10, Cục Quản lý Dược, Bộ Y tế đã ban hành công văn đồng ý tăng hạn dùng của vắc xin này ở điều kiện bảo quản từ -90 độ C đến -60 độ C.

Vắc xin Pfizer sử dụng công nghệ mRNA có hiệu quả cao trên 90% nhưng suy giảm theo thời gian và tùy loại biến thể. Với biến thể Delta, vắc xin này có tác dụng ngăn ngừa nhập viện, tử vong từ 90-96%. Trong khi đó, khả năng ngăn nhiễm Delta có triệu chứng là 64-88%. Cũng theo công bố của nhà sản xuất, với trẻ em từ 12 tới 15 tuổi, vắc xin có hiệu quả 100% sau 4 tháng tiêm liều thứ hai.

Nguyễn Liên