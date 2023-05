Các kiểu tóc xoăn đẹp và mới nhất 2023 phù hợp cho mọi lứa tuổi

Tóc xoăn lọn to

Kiểu tóc xoăn lọn to đã trở nên quá phổ biến với các chị em và đến nay vẫn còn được nhiều người lựa chọn khi ra các tiệm salon làm tóc. Với những phần tóc được uốn xoăn thành từng lọn to sẽ giúp bạn có một mái tóc rất bồng bềnh và cá tính. Kiểu tóc đồng thời giữ được hình dạng lâu hơn so với uốn lơi vì tóc có độ uốn cao.

5. Tóc xoăn xù mì

Tóc xoăn xù mì

Đây là kiểu tóc uốn xoăn nhỏ toàn bộ phần tóc của bạn, với việc sở hữu mái tóc dài kết hợp với việc uốn xù tạo nên một kiểu tóc cực kỳ hot trend hiện tại. Kiểu tóc có thể biến tấu ra các kiểu như tóc xoăn xù lọn to sóng gập, tóc xoăn xù cá tính hoặc tóc xoăn sợi mỳ cho các bạn dễ dàng lựa chọn và đổi kiểu.