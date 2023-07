Các khoản vay nghìn tỷ có vấn đề của ái nữ Vạn Thịnh Phát, Đồng Tâm ở Sacombank

Công ty Dấu Ấn Sài Gòn được thành lập từ năm 2015, người đại diện theo pháp luật là bà Trương Huệ Vân, ái nữ của gia tộc Vạn Thịnh Phát.

Tháng 10/2022, bà Trương Huệ Vân bị khởi tố và bắt tạm giam để điều tra tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản cùng với bà Trương Mỹ Lan, Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát.

Thông tin về Dấu Ấn Sài Gòn trên cổng đăng ký doanh nghiệp.

Dấu Ấn Sài Gòn là công ty chuyên cung cấp dịch vụ quản lý và vận hành cho các dự án do Vạn Thịnh Phát làm chủ đầu tư, như: The Garden Mall (thuộc Thuận Kiều Plaza), Trung tâm Thương mại Saigon Garden (trung tâm quận 1), Ngôi nhà Văn hoá Sài Gòn (Saigon House), Khu Ẩm thực Cocochin (Cocochin Food Court), Bảo tàng Áo dài (Ao Dai Museum), Triển lãm Áo dài (Ao Dai Exhibition), Ngôi nhà Áo dài (Ao Dai House), Nhà hát Chợ Lớn, The Mall, Maison Saigon,…

Dự án Saigon Garden do Vạn Thịnh Phát làm chủ đầu tư và Dấu Ấn Sài Gòn làm đơn vị quản lý. (ảnh: DASG).

Bầu Thắng và công ty liên quan

Cũng theo Kết luận thanh tra, đối với khách hàng CTCP Đồng Tâm, dư nợ của doanh nghiệp này tại Sacombank ở thời điểm 31/8/2018 là 237 tỷ đồng, đến ngày 10/10/2021 còn 29 tỷ đồng và được ngân hàng xếp loại vào nợ nhóm 1.