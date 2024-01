Các hot girl thể thao Việt Nam giải nghệ ở tuổi đôi mươi

Diện mạo thay đổi so với trước đây khiến Ánh Viên vướng phải tin đồn ''dao kéo" nhưng cô nàng đã đính chính không hề phẫu thuật thẩm mỹ. Cô cũng giải thích về việc mũi của mình hiện tại đã thon gọn hơn trước do không phải tập cường độ cao nữa.

Vũ Thùy Linh (wushu)

Vũ Thùy Linh sinh năm 1990, sớm làm quen với wushu bởi mẹ cô - bà Nguyễn Phương Lan - từng là HLV trưởng tuyển wushu Việt Nam. Thùy Linh từng giành nhiều danh hiệu như huy chương vàng SEA Games 24, huy chương vàng giải vô địch châu Á 2008, huy chương bạc thế giới 2007, huy chương vàng giải trẻ thế giới và châu Á từ năm 2003 đến 2008, vô địch toàn quốc 1999-2000...

Sự nghiệp đang cất cánh nhưng Thùy Linh sớm phải nghệ năm 2010, khi mới 20 tuổi, vì chấn thương. Sau đó, cô chuyển sang công tác huấn luyện tại Trung tâm huấn luyện thể thao Hà Nội. Bên cạnh đó, Thùy Linh còn làm người dẫn chương trình của Đài truyền hình Việt Nam (VTV).

Vũ Trà My (wushu)

Vũ Trà My sinh năm 1990, từng được mệnh danh là hoa khôi wushu Việt Nam. Đến với wushu từ năm 4 tuổi, Trà My trở thành hiện tượng của làng võ thuật Việt Nam khi 8 tuổi đã giành huy chương đồng ở giải vô địch quốc gia 1998 nội dung trường quyền. Năm 2000, lúc vừa tròn 10 tuổi, Trà My lên ngôi vô địch quốc gia cũng nội dung trên. Trong sự nghiệp, Trà My đã giành khoảng 60 huy chương các loại, trong đó có những thành tích nổi trội như huy chương vàng trẻ châu Á năm 2003, 2005, huy chương vàng trẻ thế giới 2006, huy chương đồng SEA Games 2005, SEA Games 2007...

Năm 2011, Trà My quyết định chia tay sự nghiệp wushu để tìm hướng đi mới với công việc MC truyền hình. Tuy nhiên, hoa khôi wushu chỉ gắn bó với nghề dẫn chương trình ba năm. Năm 2014, Trà My chuyển sang làm DJ và kể từ đó tới nay được nhiều người biết đến với nghệ danh MyA.

Đỗ Thị Ngọc Châm (bóng đá)

Ngọc Châm sinh năm 1985, đến với bóng đá năm 15 tuổi khi tham gia một lớp đào tạo năng khiếu tại Sóc Sơn. Cô gái người Gia Lâm nhanh chóng tiến bộ, trở thành cầu thủ quan trọng của Hà Nội và được gọi lên đội tuyển quốc gia năm 2001. Trong sự nghiệp, Ngọc Châm từng cùng Hà Nội I vô địch quốc gia năm 2008, 2009 và được bầu chọn là cầu thủ hay nhất ở cả hai mùa giải này. Cô cũng là chủ nhân của danh hiệu QBV Việt Nam 2008.

Trong lúc tài năng đang độ chín, năm 2009, Ngọc Châm dính chấn thương dây chằng, phải phẫu thuật và giải nghệ một năm sau đó. Ngọc Châm từng nói điều đáng tiếc nhất trong sự nghiệp là chưa giành được HCV SEA Games.

Sau khi giải nghệ, cựu hoa khôi tuyển nữ Việt Nam làm công tác đào tạo trẻ tại trung tâm bóng đá cộng đồng mang tên cô. Ngọc Châm cũng thường xuyên tham gia các sự kiện thể thao với tư cách khách mời và dẫn chương trình.