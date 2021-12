Các hãng xe Nhật thống trị về giải thưởng trong 10 năm của hiệp hội an toàn ASEAN NCAP

Honda là người chiến thắng lớn ở đây, giành được tổng cộng sáu chiếc huy hiệu. Những huy hiệu này bao gồm ghế bảo vệ trẻ em tốt nhất trong khoảng 2017 - 2020 cho Accord, giải thưởng công nghệ an toàn cho Civic (cho phanh khẩn cấp tự động với tính năng phát hiện xe máy), chứng nhận 5 sao (Bảo vệ người lớn) trong từ năm 2012 tới 2016 và giải thưởng xuất sắc về an toàn 5 sao cho City và Civic. Công ty cũng nhận được giải thưởng là đối tác đường bộ an toàn nhất.