Các hãng hàng không phục vụ khách bay thế nào dịp nghỉ lễ 30/4-1/5?

“Cục hàng không đã cấp đường cất hạ cánh thứ hai và chúng tôi đã đưa vào hoạt động, tăng từ 26 chuyến cất hạ cánh/giờ, lên 30 chuyến cất hạ cánh/giờ. Chúng tôi cũng đã tăng cường 100% lực lượng để kiểm tra, giám sát các chuyến bay, giờ bay, an ninh an toàn, chất lượng dịch vụ tại cảng”, ông Phương nói.

Sân bay Nội Bài tăng cường các lực lượng tuần tra khép kín nhằm đảm bảo an ninh trật tự, an toàn hàng không (Ảnh minh họa)

Để chuẩn bị phục vụ nhu cầu đi lại của người dân được an toàn, thuận tiện nhất, Bộ Giao thông Vận tải, Cục hàng không đã chỉ đạo các đơn vị: cảng vụ Miền Bắc và Miền Nam, các hãng hàng không, các đơn vị cung cấp dịch vụ chuẩn bị chu đáo các điều kiện về cơ sở hạ tầng, trang thiết bị, phương tiện, nhân lực con người...

“Lượng ghế cung ứng trên mạng bay nội địa của hãng trong dịp này sẽ tăng hơn 24% so với cùng kỳ 2019”, đại diện hãnh này cho biết.

Theo ông Phương, sân bay Nội Bài hiện có năng lực phục vụ 80.000 lượt khách, 500 chuyến cất hạ cánh/ngày-đêm. Tuy nhiên, đến thời điểm ngày 24/4, lượng khách đi và đến tại sân bay Nội Bài khoảng 60 nghìn khách và 400 chuyến. Ngày 23/4, sân bay có 448 chuyến cất, hạ cánh. Dự kiến ngày 24/4 khoảng 460 chuyến cất hạ cánh, tức là năng lực phục vụ còn hơn 50 chuyến bay mỗi ngày.

Tuy nhiên, để phục vụ tốt nhu cầu đi lại của người dân, cảng vụ đã có kế hoạch và yêu cầu các đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch cụ thể để phục vụ trong dịp nghỉ lễ 30/4-1/5.

“Chúng tôi đã tổ chức họp với các đơn vị bay và lên kế hoạch chi tiết được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Căn cứ vào đó thì các đơn vị đã tích cực triển khai. Qua theo dõi hàng năm, nhất là vào dịp 30/4-1/5 lượng khách có thể sẽ đông, chủ yếu vào một số khung giờ cao điểm. Do vậy, chúng tôi đã yêu cầu cảng, các hãng mở quầy, các Gate ra tàu bay, nhất là liên quan đến các Lite để vào điểm kiểm soát an ninh và quầy làm thủ tục”, ông Phương cho biết.

Từ kinh nghiệm nhiều năm và “đến hẹn lại lên", các đơn vị đã trong tư thế sẵn sàng với tinh thần phục vụ bà con đi lại thuận tiện, đúng giờ với thái độ tốt nhất. Cảng vụ đã tập trung hết nhân lực, vật lực, tăng cường 100% quân số trực, xử lý vi phạm và hướng dẫn, giải thích cho hành khách, đồng thời lắng nghe góp ý của người dân để cảng vụ và các hãng thay đổi thái độ phục vụ, tạo thuận lợi tốt nhất cho hành khách.

“Chúng tôi cũng khuyến khích khách làm thủ tục online, trên ứng dụng di động hoặc các ki ốt làm thủ tục tự động thay cho xếp hàng làm thủ tục trực tiếp. Sau khi làm thủ tục xong, hành khách cần di chuyển ngay tới khu vực kiểm tra an ninh soi chiếu. Trường hợp có nguy cơ chậm giờ bay cần liên hệ ngay với nhân viên hỗ trợ mặt đất của hãng hàng không để được hỗ trợ”, ông Phương chia sẻ.

Dự báo kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 này lượng khách đến và đi tại sân bay Nội Bài rất đông.

Về công tác đảm bảo anh toàn, an ninh sân bay Nội Bài đã áp dụng biện pháp tăng cường an ninh cấp độ 1 đợt 1 từ ngày 28/4 đến hết ngày 3/5, sau đó là đợt 2 phục vụ cho SEA games 31 đến hết ngày 28/5. Cảng vụ cũng phối hợp các đơn vị liên quan để phân bổ quầy làm thủ tục, cửa ra máy bay, băng chuyền hành lý, quầy dự phòng; mở tối đa tất cả máy soi chiếu an ninh, tăng cường lực lượng phục vụ; triển khai biện pháp điều tiết giao thông khu vực trước sân bay...

“Chúng tôi khuyến cáo hạn chế người đưa tiễn, tránh đông người cục bộ tại một số thời điểm, ưu tiên sử dụng phương tiện công cộng thay vì xe cá nhân để đưa/đón, nhằm giảm áp lực vị trí đỗ ô tô tại nhà ga; người dân đến làm thủ tục sớm hơn 2 giờ bay nếu là khách đi nội địa, trước 3 giờ bay nếu khách đi sân bay quốc tế. Hành khách phải chủ động kiểm tra giấy tờ tùy thân trước khi ra sân bay, tránh trường hợp quên, không có hoặc giấy tờ tùy thân hết hạn. Hành khách khi vào sân bay không mang vật dụng dễ cháy nổ, kim loại, vật nhọn, vật nguy hiểm trong người. Nếu không có giấy tờ tùy thân còn hiệu lực, chậm giờ sẽ bị các hãng bay từ chối vận chuyển”, ông Phương nói.

PHẠM DUY