Các hãng bắt đầu tự xét nghiệm COVID-19 cho shipper

Theo đó, shipper được linh hoạt xét nghiệm trong ngày và có kết quả ngay sau 30 phút. Kết quả xét nghiệm được trả về App “Y Tế HCM’’, có giá trị tương tự như “Tờ xác nhận kết quả xét nghiệm” và được sử dụng để xuất trình cho cơ quan chức năng khi có yêu cầu.

Loship chịu trách nhiệm quản lý dữ liệu xét nghiệm và làm việc với Sở Y Tế để kịp thời cung cấp thông tin. Song song đó, Loship cũng đang làm việc với các bệnh viện, cơ sở y tế, đơn vị cung cấp dịch vụ xét nghiệm để có được chi phí xét nghiệm hợp lý nhất, giúp các shipper có thể chủ động thực hiện việc xét nghiệm một cách nhanh chóng, đại diện công ty này cho hay.

Ứng dụng gọi xe Be cho biết từ ngày 24/9/2021, những tài xế công nghệ của ứng dụng gọi xe Be sẽ được thực hiện xét nghiệm nhanh kháng nguyên Covid-19 đạt chuẩn của Bộ Y Tế tại các địa điểm trên địa bàn thành phố. Với mô hình này, Be phối hợp cùng chính quyền địa phương và đối tác tổ chức địa điểm và đội ngũ chuyên viên xét nghiệm riêng cho tài xế của ứng dụng gọi xe Be. Theo đó, tài xế được xét nghiệm linh hoạt trong ngày và có kết quả ngay sau 30 phút, nhận kết quả trực tuyến, loại bỏ in giấy kết quả.