Ảnh minh họa: Cidrap

Nghiên cứu công bố trên tạp chí Jama phân tích 40 trẻ 6 tháng tuổi. Trong đó, 28 trẻ có mẹ được tiêm 2 liều vắc xin mRNA khi mang thai 20 đến 32 tuần. Khi đó, việc truyền kháng thể của mẹ sang thai nhi qua nhau thai đạt mức cao nhất.



12 trẻ còn lại có mẹ chưa tiêm vắc xin nhưng từng nhiễm Covid-19 khi có bầu.



Họ phát hiện, nồng độ immunoglobulin G (IgG), kháng thể phổ biến nhất trong máu, ở 57% trẻ có các bà mẹ đã tiêm vắc xin. Chỉ số này ở nhóm trẻ còn lại chỉ là 8%.



Tuy nhiên, giới chuyên môn không rõ mức độ kháng thể cần phải cao như thế nào để chống lại nhiễm Covid-19. Ngoài ra, kháng thể không phải là yếu tố bảo vệ duy nhất của cơ thể.



“Nhưng nhiều cha mẹ và bác sĩ nhi khoa muốn biết kháng thể từ mẹ tồn tại trong bao lâu sau khi tiêm chủng. Bây giờ, chúng tôi có thể cung cấp câu trả lời. Chúng tôi hy vọng phát hiện này sẽ tạo thêm động lực cho những người mang thai đi tiêm phòng", Tiến sĩ Andrea Edlow, Bệnh viện Đa khoa Massachusetts (Mỹ) thông tin.



Dữ liệu mới ghi nhận, nhiễm Covid-19 vào cuối thai kỳ liên quan đến nguy cơ biến chứng sản khoa cao hơn.



Trong hơn 14.000 phụ nữ sinh con trước khi có vắc xin, 586 phụ nữ mắc Covid-19 mức độ trung bình hoặc nặng khi sinh hoặc trong vòng 6 tuần trước đó có nhiều khả năng phải mổ lấy thai, sinh non, tử vong khi sinh, hoặc bị bệnh nghiêm trọng do huyết áp cao, chảy máu hoặc các bệnh nhiễm trùng không phải Covid-19.



Nguy cơ ở nhóm phụ nữ trên là 26,1% so với 9,2% phụ nữ không nhiễm bệnh.



Phụ nữ trong nhóm đó cũng có nhiều khả năng bị sảy thai hoặc trẻ mất trong thời kỳ sơ sinh.



Các nhà nghiên cứu cung cấp thêm, nhiễm Covid-19 nhẹ hoặc không có triệu chứng không liên quan đến việc gia tăng các biến chứng.



Dữ liệu được thu thập trước khi các biến thể Delta và Omicron xuất hiện và chưa có phụ nữ nào được tiêm phòng. Vì vậy, kết quả không thể dự đoán điều có thể xảy ra trong điều kiện hiện tại.



Tiến sĩ Diana Bianchi nhấn mạnh phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ và những người đang mang thai phải được tiêm chủng và thực hiện các biện pháp phòng ngừa khác chống lại Covid-19.