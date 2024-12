Các đời xe Hyundai Tucson cũ cần tránh trước khi đi mua xe

Hyundai Tucson là mẫu xe SUV cỡ C tiện nghi, tiết kiệm nhiên liệu và giá bán phải chăng. Dẫu vậy, các đời xe của mẫu xe Hàn Quốc này không phải là không có những vấn đề. Năm 2005, Hyundai Tucson chính thức gia nhập thị trường Mỹ. Sau gần 20 năm với 4 thế hệ, mẫu xe này hiện đã giành được một vị trí nhất định ở phân khúc SUV cỡ C tại thị trường này, trở thành một sự lựa chọn tuyệt vời cho những ai muốn có một chiếc SUV đáng tin cậy với nhiều tính năng mà không phải tốn kém. Tuy nhiên, mọi thứ không bao giờ hoàn hảo. Một số đời xe của Hyundai Tucson đã gặp phải các vấn đề về chất lượng chế tạo, cơ khí, và an toàn. Dưới đây là những đời xe Hyundai Tucson cần tránh nếu người dùng muốn mua dòng xe này dưới dạng đã qua sử dụng. Hyundai Tucson 2009 Theo ghi nhận từ Repairpal (trung tâm cung cấp dịch vụ sửa chữa ô tô của Mỹ), Hyundai Tucson 2009 nhận được nhiều khiếu nại từ các chủ xe, chủ yếu tập trung vào hộp số. Nhiều tài xế gặp phải tình trạng sang số không đều và tăng tốc chậm, điều này tạo ra trải nghiệm lái xe khó chịu. Ngoài các vấn đề về hộp số, đời xe này còn không được đánh giá cao về khả năng tiêu thụ nhiên liệu so với các đối thủ cạnh tranh. Không chỉ có vậy, J.D. Power (công ty phân tích dữ liệu, dịch vụ thông tin tiếp thị toàn cầu hoạt động trong các lĩnh vực nghiên cứu thị trường của Mỹ) cũng đánh giá độ tin cậy của Hyundai Tucson 2009 là dưới mức trung bình, khiến nó trở thành một trong đời xe cần tránh. Hyundai Tucson 2012 Thế hệ thứ 2 của Hyundai Tucson đã có những bước tiến trong thiết kế và hiện đại hóa, nhưng đời 2012 của mẫu xe SUV cỡ C này vẫn còn tồn tại nhiều vấn đề lớn. Trên diễn đàn Hyundai Forums, các chủ xe Hyundai Tucson 2012 hay gặp các sự cố liên quan đến động cơ và hộp số với tình trạng chết máy hoặc chậm trễ khi tăng tốc, dẫn đến các mối lo ngại về an toàn. Theo Consumer Reports (CR - tạp chí tiêu dùng nổi tiếng của Mỹ) và J.D. Power, đời xe Hyundai Tucson 2012 có điểm số thấp về độ tin cậy và mức độ hài lòng của chủ sở hữu do những vấn đề cơ học này, khiến những chủ sở hữu xe phải chịu chi phí sửa chữa cao hơn mức trung bình. Không chỉ có vậy, Cục Quản lý An toàn giao thông đường cao tốc quốc gia Mỹ (NHTSA) cũng đã phải đưa ra thông báo 2 đợt triệu hồi vào năm 2014 và 201 liên quan đời xe Hyundai Tucson 2012 do lỗi rò rỉ dầu động cơ và túi khí. Hyundai Tucson 2016 Bước sang năm 2016, Hyundai đã có những cải tiến đáng kể về thiết kế và tính năng cho Tucson thế hệ thứ 3. Thế nhưng, đời xe Hyundai Tucson 2016 vẫn còn nhiều thách thức. Theo ghi nhận từ trang Carcomplaints (trang thu thập khiếu nại của khách hàng), nhiều chủ xe báo cáo sự cố với hộp số, đặc biệt là ở những mẫu xe được trang bị hộp số ly hợp kép 7 cấp. Người lái xe phàn nàn về tình trạng sang số bị giật và có độ trễ khi tăng tốc, thường dẫn đến trải nghiệm lái xe không được thoải mái. Ngoài những lo ngại về hộp số, Tucson 2016 còn gặp vấn đề về động cơ, tương tự như những đời xe trước đó. Vì những lý do kể trên, Consumer Reports xếp hạng độ tin cậy của mẫu xe này ở mức thấp và đây là đời xe được ghi nhận nhiều khiếu nại về việc sửa chữa hộp số, khiến Hyundai Tucson 2016 trở thành đời xe nên tránh xa khi mua xe cũ.