Các điều tra viên dừng thực thi lệnh bắt Tổng thống Yoon

Các điều tra viên từ Văn phòng Điều tra Tham nhũng đối với Quan chức Cấp cao Hàn Quốc (CIO) bắt đầu rời khỏi dinh thự tổng thống sau khi thông báo dừng việc thực thi lệnh bắt Tổng thống Yoon Suk-yeol. Trưa 3-1, các điều tra viên từ Văn phòng Điều tra Tham nhũng đối với Quan chức Cấp cao Hàn Quốc (CIO) thông báo dừng việc thực thi lệnh bắt Tổng thống Yoon Suk-yeol sau nhiều giờ tiến vào dinh thự của tổng thống vào sáng cùng ngày, theo hãng thông tấn Yonhap. CIO cho biết sẽ xem xét các bước tiếp theo, lấy làm tiếc về hành vi của ông Yoon. Các điều tra viên CIO tiến vào dinh thự tổng thống Hàn Quốc sáng 3-1. Ảnh: YONHAP Trước đó, vào sáng 3-1, các điều tra viên CIO vượt qua hàng rào an ninh và tiến vào dinh thự của Tổng thống Yoon để thực thi lệnh bắt nhưng bị Cơ quan An ninh Tổng thống ngăn cản trong nhiều giờ liền. Các điều tra viên trình lệnh bắt ông Yoon và lệnh khám xét dinh thự tổng thống nhưng Giám đốc Cơ quan An ninh Tổng thống Park Chong-jun đã từ chối với lý do hạn chế ở những khu vực được bảo vệ. Lệnh bắt đối với Tổng thống Yoon có hiệu lực đến ngày 6-1. Sau thời điểm này lệnh bắt này sẽ vô hiệu, nếu muốn bắt Tổng thống Yoon, các nhà điều tra sẽ phải xin lệnh bắt khác.