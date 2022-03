Các điểm đến ngắm bình minh và hoàng hôn đẹp nhất trên thế giới

Về các địa điểm ngắm hoàng hôn tuyệt vời nhất, đứng đầu là Mallory Square của Key West với 9.811 lượt đề cập. Tiếp theo là Burj Khalifa của Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất. Theo sau đó là điểm đến “Top of the Rock” của Thành phố New York với 4.968 lượt đề cập. Thành phố New York cũng có một điểm đến ngắm hoàng hôn trong danh sách này là Tòa nhà Empire State. Di sản Angkor Wat cũng được mệnh danh là địa điểm ngắm hoàng hôn hàng đầu, đứng ở vị trí thứ tám.

Mọi người tập trung tại Mallory Square tại Key West để ngắm hoàng hôn trên những con thuyền.

Những người khác trong danh sách bao gồm Piazzale Michelangelo của Florence; Đền Tanah Lot và Uluwatu của Indonesia; Bãi biển Mindil của Úc; và tháp Eiffel ở Paris.

Triệu Trang (lược dịch)