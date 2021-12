Các điểm đăng ký xe quá tải, Cục Cảnh sát giao thông nói gì?

Your browser does not support the audio element.

Ngày 2/12, Cục Cảnh sát giao thông - Bộ Công an đã khuyến cáo người dân nên đăng ký xe trực tuyến để giảm tải cho các điểm đăng ký xe.

Theo Cục Cảnh sát giao thông, do mức thu phí trước bạ ô tô giảm 50% từ ngày 1/12 nên tại nhiều điểm đăng ký xe trên cả nước xuất hiện tình trạng quá tải, nhiều người tới đăng ký xe.