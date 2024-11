Các dấu hiệu khung gầm ô tô gặp hư hỏng mà chủ xe không nên bỏ qua

Khung gầm ô tô được xem là xương sống của bất kỳ phương tiện nào. Nếu khung gầm bị hư hỏng hoặc có vấn đề, điều này có thể dẫn đến nhiều mối nguy hiểm về an toàn khi lái xe. Khung gầm ô tô là bộ phận nâng đỡ tất cả các bộ phận, linh kiện khác của xe. Đồng thời, đây cũng là bộ phận kết nối tất cả các bộ phận khác, tạo nên hình dáng tổng thể của một chiếc xe, cũng như đảm bảo độ chắc chắn, ổn định và an toàn khi xe hoạt động. Nguyên nhân gây ra hư hỏng khung gầm ô tô chủ yếu do các lực tác động từ bên ngoài như tai nạn, va chạm, chở quá tải trọng hoặc có thể bị gỉ sét, ăn mòn từ bên trong. Do đó, việc xác định những hư hỏng tiềm ẩn đối với khung gầm ô tô là điều quan trọng. Dưới đây là một số dấu hiệu mà chủ xe không nên bỏ qua: Khung xe uốn cong không đều Phần đầu xe được thiết kế để hấp thụ lực tác động khi va chạm. Do đó, đây là phần dễ bị cong vênh nhất của khung xe. Với một số bộ phận nhỏ, sự biến dạng có thể dễ dàng nhận ra bằng mắt thường. Nhưng nếu bỏ qua vấn đề này, đây có thể là nguyên nhân gây ra các thiệt hại lớn hơn sau này. Khung xe bị cong vênh sẽ ảnh hưởng đến khả năng chịu lực của xe. Ảnh: Kaushar Marine Ngoài ra, khi kiểm tra gầm xe, nếu nhận thấy một trong các thành dầm chịu lực chính của khung xe bị cong và khác với các thành dầm còn lại, người dùng có thể nghi ngờ khung xe đang gặp vấn đề. Bánh xe không thẳng hàng, mòn không đều Một trong những dấu hiệu vật lý dễ nhận thấy nhất của khung gầm ô tô gặp hư hỏng là khi các bánh xe bị lệch và lốp mòn không đều. Lý do khiến bánh xe không thẳng hàng chủ yếu do hệ thống treo bị cong vênh. Ngoài ra, khung xe bị hư hỏng cũng có thể là nguyên nhân. Khung xe bị hư hỏng có thể là nguyên nhân khiến lốp xe bị mòn không đều. Ảnh: Family Handyman Khi khung xe bị hư hỏng hoặc cong vênh, có thể khiến bánh xe nghiêng, dẫn đến một hoặc nhiều lốp xe mòn nhanh hơn các lốp khác. Hậu quả có thể xảy ra là nổ lốp hoặc tai nạn giao thông. Xe bị nhao lái sang một bên Nếu bạn cảm thấy xe của mình bị nhao lái sang một bên khi lái xe, đó có thể là một trong các dấu hiệu chỉ ra khung gầm ô tô đã bị hư hỏng. Việc xe bị nghiêng về một bên, ảnh hưởng đến góc đặt bánh xe và gây ra sự mất cân bằng của thân xe, từ đó làm thay đổi hình dạng của xe nói chung và bộ khung gầm nói riêng. Thân xe bị nghiêng có thể làm biến dạng khung xe và khiến xe xảy ra hiện tượng nhao lái. Ảnh: Mendmotor Ngoài ra, xe bị nhao lái có thể khiến việc lái xe trở nên khó khăn và nguy hiểm hơn, đặc biệt là khi lái xe ở tốc độ cao. Cảm giác nhao lái này có thể nhẹ hoặc rõ rệt, tùy thuộc vào mức độ hư hỏng nghiêm trọng của khung ô tô. Tiếng ồn bất thường khi lái xe Nếu người dùng nhận thấy bất kỳ tiếng ồn bất thường nào như tiếng nghiến, tiếng rít hoặc tiếng lạch cạch, đó có thể là dấu hiệu của khung xe gặp hư hại do các bộ phận của xe đang bị cọ xát ở đâu đó. Các thành phần của khung gầm ô tô được gắn kết với nhau bằng đinh tán, bu lông hoặc các mối hàn. Nếu phát hiện tiếng ồn từ khung gầm, người dùng cần kiểm tra ngay khi có thể. Ảnh: Motosniff Trường hợp đơn giản nhất là người dùng kiểm tra các điểm liên kết giữa các bộ phận với khung xe, xem các bu lông có bị lỏng hay không. Nếu có, hãy khắc phục bằng cách siết chặt lại bu lông. Nếu người dùng nhìn dưới khung xe và phát hiện vết nứt hoặc mối nối không được hàn đúng cách, đây có thể là vấn đề lớn cần được giải quyết. Khung xe bị hư hỏng có thể sửa được không? Câu trả lời "có" hoặc "không" sẽ phụ thuộc vào mức độ hư hỏng của khung xe. Tuy nhiên, lựa chọn đầu tiên và thường được các chuyên gia ô tô khuyến cáo với chủ xe là hãy mang xe đến một gara sửa chữa xe chuyên nghiệp để kiểm tra. Các chuyên gia ô tô khuyến cáo người dùng nên mang xe đến các trung tâm sửa chữa chuyên nghiệp để xử lý khung xe. Ảnh: Carsome Tại đó, họ sẽ đánh giá mức độ hư hỏng và xác định giải pháp tốt nhất cho chủ xe. Lý do là bởi việc sửa khung xe bị hỏng là một quá trình phức tạp và đòi hỏi chuyên môn cũng như kiến ​​thức kỹ thuật cao. Bạn có có trải nghiệm nào về vấn đề trên? Hãy để lại bình luận bên dưới hoặc chia sẻ bài viết về Ban Ô tô xe máy theo email: otoxemay@vietnamnet.vn. Các nội dung phù hợp sẽ được đăng tải. Xin cảm ơn!