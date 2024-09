Các đại gia công nghệ hồi hộp chờ phán quyết từ EU

Lũy kế 8 tháng năm 2024, Việt Nam xuất khẩu nông, lâm, thủy sản đạt 40,08 tỷ USD, tăng 18,6% so với cùng kỳ năm trước. Các mặt hàng xuất khẩu trong nhóm hầu như đều tăng so với cùng kỳ như: nông sản đạt 21,32 tỷ USD, tăng 24% so với cùng kỳ năm trước; lâm sản đạt 10,97 tỷ USD, tăng 19,7% so với cùng kỳ năm trước; thủy sản đạt 6,23 tỷ USD, tăng 7,6% so với cùng kỳ năm trước; chăn nuôi đạt 324 triệu USD, tăng 0,3% so với cùng kỳ năm trước; đầu vào sản xuất đạt 1,23 tỷ USD, giảm 6,8% so với cùng kỳ năm 2023.