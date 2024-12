Các con trai giữ vị trí quan trọng trong hệ sinh thái tỷ đô của tỷ phú Phạm Nhật Vượng

Hai người con trai thứ 2 của tỷ phú Phạm Nhật Vượng xuất hiện nổi bật trên truyền thông cùng cha, trong sự kiện lớn của Vingroup, được xem là hình ảnh thế hệ 2 tham gia điều hành, tiếp quản cơ đồ tỷ USD của đại gia Việt. Lần đầu xuất hiện, trở thành tâm điểm Thời gian gần đây, Phạm Nhật Minh Hoàng (sinh năm 2000) - con trai thứ 2 của tỷ phú Phạm Nhật Vượng đã chính thức xuất hiện trước truyền thông tại các sự kiện kinh doanh trong hệ sinh thái của Tập đoàn Vingroup và thu hút sự quan tâm của công chúng. Phạm Nhật Minh Hoàng lần đầu chính thức xuất hiện trước truyền thông là trong sự kiện đón tiếp Tổng thống Bulgaria tại nhà máy VinFast Hải Phòng vào hồi cuối tháng 11 vừa qua. Trước đó, anh cả Phạm Nhật Quân Anh (sinh năm 1993) lần đầu lộ diện hồi cuối năm ngoái ở cương vị phó Tổng Giám đốc khối sản xuất VinFast khi hãng xe điện Việt Nam và Tập đoàn Marubeni chính thức công bố biên bản ghi nhớ (MOU) về việc hợp tác tái sử dụng pin xe điện hướng đến mục tiêu phát triển nền kinh tế tuần hoàn trong khuôn khổ Diễn đàn Kinh tế Việt Nam - Nhật Bản tại Tokyo. Hồi đầu năm nay, Quân Anh cùng ông Phạm Nhật Vượng đã đón tiếp Tổng thống Indonesia Joko Widodo đến thăm tổ hợp VinFast tại Hải Phòng. Hôm 6/12, thông tin về 2 anh em Phạm Nhật Minh Hoàng và anh trai - Phạm Nhật Quân Anh đi ăn phở Bát Đàn cùng với Chủ tịch Tập đoàn Nvidia - tỷ phú Jensen Huang gây chú ý mạnh mẽ trên truyền thông. Và tối cùng ngày, lần đầu tiên 3 bố con tỷ phú giàu nhất Việt Nam cùng xuất hiện trong một khung hình tại Lễ trao giải Khoa học - Công nghệ toàn cầu VinFuture 2024 ở Nhà hát Hồ Gươm (Hà Nội). Mới đây, trên mạng xã hội cũng viral một clip có Phạm Nhật Minh Hoàng xuất hiện tại buổi duyệt siêu nhạc hội 8Wonder Winter tại Vinhomes Grand với trang phục đơn giản. Phạm Nhật Quân Anh cũng đã chính thức sở hữu cổ phiếu Vingroup từ cuối năm 2023 sau khi hoàn tất mua vào 150.000 cổ phiếu VIC theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP). Trước đó, Quân Anh cũng từng năm một tỷ lệ nhỏ cổ phần tại VinFast vào năm 2021. Như vậy, sau rất nhiều năm kín tiếng tuyệt đối, trong vòng một năm qua, 2 thiếu gia nhà tỷ phú Vượng đã lần lượt xuất hiện, tham gia vào kinh doanh cũng như hoạt động của hệ sinh thái Vingroup trong bối cảnh tập đoàn này đang chuyển đổi mạnh mẽ sang lĩnh vực công nghệ, công nghiệp, sản xuất ô tô điện tầm cỡ quốc tế. Tỷ phú Phạm Nhật Vượng chung khung hình với 2 con trai là Phạm Nhật Quân Anh và Phạm Nhật Minh Hoàng. Ảnh: Phụ nữ số Thế hệ 2 nối tiếp cơ đồ tỷ USD? Trước đó, các con của ông Phạm Nhật Vượng chưa từng xuất hiện trên truyền thông và chỉ được biết đến qua lời kể của tỷ phú Vượng với báo chí hồi năm 2019. Ông Vượng cho biết, quan điểm của mình là không bắt sau này các con phải ôm công việc của bố. Theo tỷ phú Vượng, các con yêu thích và “có năng lực đến đâu thì làm đến đấy, không thì thôi, không thể hủy hoại cái sự nghiệp mà bao nhiêu người tâm huyết xúm lại làm mới ra được”. Ông Phạm Nhật Vượng - Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vingroup và bà Phạm Thu Hương - Phó chủ tịch HĐQT Vingroup có 3 người con (2 trai 1 gái) là Phạm Nhật Quân Anh, Phạm Nhật Minh Hoàng và Phạm Nhật Minh Anh. Hiện cả Quân Anh và Minh Hoàng đều không giữ chức vụ trong HĐQT hay ban điều hành Tập đoàn Vingroup, nhưng đang giữ nhiều vai trò quan trọng trong các doanh nghiệp chiến lược của tập đoàn. Phạm Nhật Minh Hoàng (thứ 2 từ phải sang) tiếp Tổng thống Bulgaria Rumen Radev tại Nhà máy VinFast Hải Phòng. Ảnh: PNS Từ tháng 8/2018, Vingroup đã công bố định hướng năm 2028 trở thành tập đoàn công nghệ - công nghiệp - dịch vụ đẳng cấp quốc tế, trong đó công nghệ chiếm tỷ trọng chính, thay vì phần lớn chỉ tập trung vào dịch vụ và bất động sản như trước đó. Vai trò của con cả Phạm Nhật Quân Anh trong hệ sinh thái Vingroup gần đây là rất rõ khi giữ vị trí Phó Tổng Giám đốc Khối sản xuất VinFast - một doanh nghiệp sản xuất xe điện có quy mô vốn hóa chục tỷ USD, xếp thứ 5 trên thế giới. Còn Phạm Nhật Minh Hoàng hồi tháng 11 vừa qua được bổ nhiệm là CEO một công ty rất quan trọng trong hệ sinh thái có định hướng tập trung vào công nghệ và công nghiệp của Vingroup. Đó là công ty chuyên mua bán, cho thuê xe điện: CTCP Thương mại và Dịch vụ FGF - Vì Tương lai Xanh (For Green Future), quy mô 200 tỷ đồng. Đây được xem là một công ty trong hệ sinh thái và có thể góp phần tích cực cho hoạt của VinFast. Theo FGF, sứ mệnh của doanh nghiệp này là gia tăng khả năng tiếp cận ô tô điện cho đông đảo người dân, nhằm thúc đẩy quá trình chuyển đổi xanh, góp phần hiện thực cam kết Net Zero vào năm 2050 của Chính phủ. Còn mục tiêu của FGF là trở thành nền tảng giúp phát triển thị trường ô tô điện đã qua sử dụng. Bên cạnh phạm vi mua bán xe cũ, Công ty FGF cũng cung cấp dịch vụ cho thuê xe điện tự lái (cả xe cũ và xe mới) dành cho các tổ chức và cá nhân. Việc thành lập FGF là bước đi tiếp theo của Chủ tịch Phạm Nhật Vượng trong lộ trình xanh hóa giao thông tại Việt Nam. Trước đó, ông đã thành lập CTCP Di chuyển Xanh và Thông minh GSM hoạt động trong lĩnh vực vận tải hành khách và Công ty Phát triển trạm sạc toàn cầu V-GREEN. Ông Phạm Nhật Quân Anh (cà vạt đỏ) trong một sự kiện của Tập đoàn. Ảnh: VIC Hồi cuối tháng trước, 2 con trai ông Vượng, cùng ông Vượng và Vingroup lập công ty vốn 1.000 tỷ đồng để nghiên cứu và phát triển người máy: CTCP Nghiên cứu Phát triển và Ứng dụng người máy VinRobotics, mục tiêu góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, tối ưu hóa quy trình trong các lĩnh vực công nghiệp, dịch vụ và đời sống. VinRobotics do Vingroup nắm giữ 51% cổ phần, ông Vượng góp 39% cổ phần, hai ông Quân Anh và Minh Hoàng mỗi người góp 5% cổ phần. Với VinRobotics, các con và ông Vượng sẽ tập trung vào lĩnh vực nghiên cứu, phát triển và chuyển giao công nghệ tiên tiến, đặc biệt là các giải pháp tự động hóa, robot công nghiệp và trí tuệ nhân tạo (AI). VinRobotics sản xuất và tích hợp các sản phẩm người máy và robot thông minh, nhằm cung cấp các giải pháp tối ưu hóa quy trình sản xuất. Khách hàng của VinRobotics không chỉ giới hạn là các công ty trong hệ sinh thái Vingroup mà sẽ mở rộng sang các doanh nghiệp hoạt động trong những ngành kinh tế, công nghiệp trọng điểm khác. Bên cạnh đó, Phạm Nhật Minh Hoàng cũng đang là cổ đông lớn của Quỹ đầu tư công nghệ VinVentures - quỹ đầu tư công nghệ được tài trợ bởi tỷ phú Phạm Nhật Vượng và Tập đoàn Vingroup. Tổng tài sản Quỹ đang quản lý là 150 triệu USD. Có thể thấy, mặc dù còn khá trẻ, nhưng 2 con trai của tỷ phú Vượng đang tham gia vào các doanh nghiệp chiến lược của Vingroup, góp phần hoàn thiện hệ sinh thái công nghiệp - công nghệ cao, một trong 3 trụ cột cốt lõi của tập đoàn này.