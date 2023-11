Các con của Tăng Thanh Hà không ngại làm điều này với bố mẹ, các chuyên gia giáo dục nói đây là dấu hiệu thông minh

Tuy không chia sẻ hình ảnh khuôn mặt của 3 nhóc tỳ nhà mình nhưng Tăng Thanh Hà không ít lần đăng tải những khoảnh khắc hàng ngày của các con, hoặc những kỷ niệm đáng yêu bên con. Dưới sự nuôi dạy của nàng "ngọc nữ màn ảnh Việt", cả 3 nhóc Richard, Chloe và Mason đều rất ngoan ngoãn, mê đọc sách và đặc biệt sống rất tình cảm, thích thể hiện tình cảm với cha mẹ.

Tăng Thanh Hà từng nhiều lần khoe những bức thư, tấm thiệp của 2 nhóc lớn nhà mình viết gửi mẹ với nội dung "I love you, mommy" hay "Rikki yêu mẹ",... Hay có lần cậu cả Richard từng thổ lộ: "Do you know i love you so much mommy?" (Mẹ biết con yêu mẹ nhiều lắm không?),...