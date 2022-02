Các cô gái mong tìm đại gia, Midu chỉ tuyển bạn trai cực đơn giản

Dù chỉ là đoạn clip được cắt ra từ một gameshow cũ nhưng dân mạng vẫn nhiệt tình "đẩy thuyền" và nhận xét hai người rất đẹp đôi.

Trần Anh Huy tỏ tình với Midu

Về tin đồn tình cảm với Trần Anh Huy, Midu từng lên tiếng cho biết: "Midu và Huy chỉ là bạn thân với nhau thôi, đôi lúc cũng có giận nhau, cũng muốn nghỉ chơi nhưng tính Huy dễ thương, đôi ba bữa là hết giận nhau ngay".