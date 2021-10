Các cô cấp dưỡng bật khóc khi kết thúc 21 ngày nấu ăn cho bà con ở khu cách ly

Khoảng thời gian phải thực hiện cách ly tập trung đối với nhiều người chắc hẳn sẽ là một trải nghiệm đáng ghi nhớ trong đời. Chưa bao giờ đặc biệt như thế, những người hoàn toàn xa lạ cùng ăn, cùng ngủ, cùng chăm sóc cho nhau.

Sau 21 ngày, đợt cách ly kết thúc cũng là lúc mọi người chia tay nhau để trở về nhà, đã có không ít giọt nước mắt và cả nụ cười cho trải nghiệm khó quên này.

Mới đây, một đoạn video được đăng tải trên TikTok đã ghi lại hình ảnh các cô cấp dưỡng - người chăm sóc từng bữa cơm cho bà con, lực lượng y tế trong khu cách ly ở Bạc Liêu kèm theo dòng trạng thái: "Những giọt nước mắt hạnh phúc khi kết thúc kỳ nấu 21 ngày cho bà con cách ly, mỗi ngày 1000 phần ạ" khiến nhiều người không khỏi xúc động.